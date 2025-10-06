YouTube заблокував канали Мураєва та Балашова за поширення дезінформації
Київ • УНН
YouTube заблокував канали підсанкційного політика Євгенія Мураєва та колишнього народного депутата Геннадія Балашова. Ці ресурси поширювали проросійські меседжі та дезінформацію.
YouTube заблокував два канали підсанкційного політика Євгенія Мураєва, а також канал колишнього народного депутата України Геннадія Балашова, які поширювали російську дезінформацію. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає УНН.
В ЦПД нагадали, що Євгеній Мураєв - колишній народний депутат і власник телеканалу "НАШ". Відносно нього запроваджено санкції РНБО, введені в дію указом Президента України. Також Мураєв є фігурантом кримінального провадження за підозрою у державній зраді.
Геннадій Балашов - екснардеп, який на початку повномасштабного вторгнення виїхав з України, проти нього в Україні порушено кримінальне провадження. Щодо Балашова запроваджено санкції РНБО, введені в дію указом Президента України від 20 липня 2025 року.
Популярна платформа TikTok заблокувала два акаунти підсанкційного політика Євгенія Мураєва, які систематично поширювали проросійську пропаганду та дезінформацію. Наразі політик намагається відновити присутність через резервний канал, але і він приречений на закриття.