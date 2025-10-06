$41.230.05
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
10:10 • 10178 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
06:51 • 14739 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
06:06 • 35354 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
06:00 • 23996 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 32888 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 61934 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 75228 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 90182 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 167653 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
YouTube заблокував канали Мураєва та Балашова за поширення дезінформації

Київ • УНН

 • 662 перегляди

YouTube заблокував канали підсанкційного політика Євгенія Мураєва та колишнього народного депутата Геннадія Балашова. Ці ресурси поширювали проросійські меседжі та дезінформацію.

YouTube заблокував канали Мураєва та Балашова за поширення дезінформації

YouTube заблокував два канали підсанкційного політика Євгенія Мураєва, а також канал колишнього народного депутата України Геннадія Балашова, які поширювали російську дезінформацію. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає УНН.

YouTube заблокував два канали підсанкційного політика Євгенія Мураєва, а також новий канал колишнього народного депутата України Геннадія Балашова. Ці ресурси поширювали проросійські меседжі та дезінформацію

- йдеться в повідомленні.

В ЦПД нагадали, що Євгеній Мураєв - колишній народний депутат і власник телеканалу "НАШ". Відносно нього запроваджено санкції РНБО, введені в дію указом Президента України. Також Мураєв є фігурантом кримінального провадження за підозрою у державній зраді.

Геннадій Балашов - екснардеп, який на початку повномасштабного вторгнення виїхав з України, проти нього в Україні порушено кримінальне провадження. Щодо Балашова запроваджено санкції РНБО, введені в дію указом Президента України від 20 липня 2025 року.

Нагадаємо

Популярна платформа TikTok заблокувала два акаунти підсанкційного політика Євгенія Мураєва, які систематично поширювали проросійську пропаганду та дезінформацію. Наразі політик намагається відновити присутність через резервний канал, але і він приречений на закриття.

Павло Башинський

СуспільствоПолітика
Рада національної безпеки і оборони України
TikTok
YouTube