На ВОТ Донетчины культура превратилась в военную пропаганду - ЦНС
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях Донецкой области культурная деятельность заменена пропагандистскими экспозициями и спектаклями о войне. Они прославляют российских захватчиков, сообщает Центр национального сопротивления.
На временно оккупированных территориях Донецкой области "культурная деятельность" превратилась в военную пропаганду: вместо выставок и спектаклей – пропагандистские экспозиции и спектакли о войне, прославляющие российских захватчиков. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС) передает УНН.
Детали
Отмечается, что так называемое "министерство культуры днр" отчиталось о работе, которая не имеет ничего общего с искусством.
Вместо развития культуры — выставки и спектакли о войне, восхваляющие российских оккупантов и погибших террористов. Среди "достижений" - проекты "герои сво – гордость россии", "под звуки канонады" и "шахтерская дочь"
В Центре нацсопротивления подчеркнули, что это не просветительство, а пропаганда, призванная легализовать оккупацию и оправдать преступления.
Напомним
российское правительство сэкономило более 207 миллиардов рублей, сократив финансирование ряда госпрограмм, включая здравоохранение и авиапром. В то же время, расходы на органы власти и пропаганду значительно возросли, в частности на программу "россия в мире" и гостелеканалы.
Детей на Херсонщине заставили рисовать портреты оккупанта, который рассказывал о войне - ЦНС26.09.25, 22:11 • 5921 просмотр