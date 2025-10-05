На ТОТ Донеччини культура перетворилася на військову пропаганду - ЦНС

$41.280.00
4 жовтня, 08:29
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Позов проти Tesla: родини звинувачують дверні ручки Cybertruck у загибелі трьох студентів
4 жовтня, 12:54
Атака рф на залізничний вокзал у Шостці: в одному з вагонів виявлено тіло чоловіка
4 жовтня, 14:13
Снігопад накрив Західні Балкани та Велику Британію: тисячі людей залишились без світла, дороги заблоковані
4 жовтня, 14:40
Вибори в Чехії: після підрахунку понад половини голосів лідирує партія Бабіша
4 жовтня, 15:46
Партія Бабіша перемагає на парламентських виборах у Чехії
17:24
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
4 жовтня, 08:00
Три найсмачніші рецепти солянки: м'ясна, збірна та рибнаPhoto
3 жовтня, 14:14
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ
3 жовтня, 12:41
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля
4 жовтня, 11:30
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса
3 жовтня, 17:13
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 16:00
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа
3 жовтня, 07:40
Тарантіно об'єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією
2 жовтня, 13:33
На ТОТ Донеччини культура перетворилася на військову пропаганду - ЦНС

Київ • УНН

 • 386 перегляди

На тимчасово окупованих територіях Донеччини культурна діяльність замінена на пропагандистські експозиції та спектаклі про війну. Вони прославляють російських загарбників, повідомляє Центр національного спротиву.

На ТОТ Донеччини культура перетворилася на військову пропаганду - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях Донеччини "культурна діяльність" перетворилася на військову пропаганду: замість виставок і вистав – пропагандистські експозиції та спектаклі про війну, що прославляють російських загарбників. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС) передає УНН.  

Деталі

Зазначається, що так зване "міністерство культури днр" відзвітувало про роботу, яка не має нічого спільного з мистецтвом.

Замість розвитку культури — виставки та спектаклі про війну, що вихваляють російських окупантів і загиблих терористів. Серед "досягнень" - проєкти "гєроі сво – гордость росіі", "под звуки канонади" й "шахтьорска дочь"

- йдеться у повідомленні.

У Центрі нацспротиву наголосили, що це не просвітництво, а пропаганда, покликана легалізувати окупацію й виправдати злочини.

Нагадаємо

російський уряд заощадив понад 207 мільярдів рублів, скоротивши фінансування низки держпрограм, включаючи охорону здоров'я та авіапром. Водночас, витрати на органи влади та пропаганду значно зросли, зокрема на програму "росія у світі" та держтелеканали.  

Дітей на Херсонщині примусили малювати портрети окупанта, який розповідав про війну - ЦНС
26.09.25, 22:11

Віта Зеленецька

