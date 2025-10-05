На ТОТ Донеччини культура перетворилася на військову пропаганду - ЦНС
Київ • УНН
На тимчасово окупованих територіях Донеччини культурна діяльність замінена на пропагандистські експозиції та спектаклі про війну. Вони прославляють російських загарбників, повідомляє Центр національного спротиву.
Деталі
Зазначається, що так зване "міністерство культури днр" відзвітувало про роботу, яка не має нічого спільного з мистецтвом.
Замість розвитку культури — виставки та спектаклі про війну, що вихваляють російських окупантів і загиблих терористів. Серед "досягнень" - проєкти "гєроі сво – гордость росіі", "под звуки канонади" й "шахтьорска дочь"
У Центрі нацспротиву наголосили, що це не просвітництво, а пропаганда, покликана легалізувати окупацію й виправдати злочини.
Нагадаємо
російський уряд заощадив понад 207 мільярдів рублів, скоротивши фінансування низки держпрограм, включаючи охорону здоров'я та авіапром. Водночас, витрати на органи влади та пропаганду значно зросли, зокрема на програму "росія у світі" та держтелеканали.
