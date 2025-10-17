$41.640.12
Для заповедников и музеев диапазон платных услуг может быть расширен - Минкульт объявил новые инициативы

Киев • УНН

 • 632 просмотра

Министерство культуры планирует расширить спектр платных услуг заповедников и музеев, чтобы привлечь средства для сохранения памятников. Правительство также поддержит проекты, популяризирующие украинское культурное наследие, в частности через международное сотрудничество с ЮНЕСКО и ЕС.

Для заповедников и музеев диапазон платных услуг может быть расширен - Минкульт объявил новые инициативы

Для сохранения памятников будут сформированы средства, которые пойдут из расширенного спектра платных услуг заповедников и музеев. Также правительство планирует поддержать проекты, популяризирующие украинское культурное наследие, в том числе в международном сотрудничестве с ЮНЕСКО и ЕС.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Подробности

Недавно врио министра культуры и стратегических коммуникаций Татьяна Бережная провела встречу с представителями Национального заповедника "София Киевская". Во время этой встречи были объявлены приоритетные инициативы, которые помогут в деле сохранения памятников и развития инфраструктуры.

Среди них речь идет о следующем:

  1. Минкульт планирует расширить спектр платных услуг заповедников и музеев.
    1. Для привлечения меценатской помощи, включая возможные налоговые механизмы стимулирования бизнеса, в правительстве пообещали усовершенствовать законодательную базу.
      1. В рамках проектов ЮНЕСКО, ЕС и Совета Европы международное сотрудничество продолжается. Обещают усиление работы.
        1. Напомнили о поддержке программы «1000 часов украинского контента». Планируется поддержка проектов, популяризирующих украинское культурное наследие, в частности через документальные и художественные фильмы.

          Напомним

          Летом четыре новых украиноязычных аудиогида появились в музеях Амстердама, Португалии, Венгрии и Берлина.

          Возле Государственного музея игрушки в Киеве установили арт-объект "Яворовская птичка", являющийся увеличенной копией традиционной яворовской игрушки. Событие приурочили ко Дню защитников и защитниц Украины.

