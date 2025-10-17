Для заповедников и музеев диапазон платных услуг может быть расширен - Минкульт объявил новые инициативы
Киев • УНН
Министерство культуры планирует расширить спектр платных услуг заповедников и музеев, чтобы привлечь средства для сохранения памятников. Правительство также поддержит проекты, популяризирующие украинское культурное наследие, в частности через международное сотрудничество с ЮНЕСКО и ЕС.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины.
Подробности
Недавно врио министра культуры и стратегических коммуникаций Татьяна Бережная провела встречу с представителями Национального заповедника "София Киевская". Во время этой встречи были объявлены приоритетные инициативы, которые помогут в деле сохранения памятников и развития инфраструктуры.
Среди них речь идет о следующем:
- Минкульт планирует расширить спектр платных услуг заповедников и музеев.
- Для привлечения меценатской помощи, включая возможные налоговые механизмы стимулирования бизнеса, в правительстве пообещали усовершенствовать законодательную базу.
- В рамках проектов ЮНЕСКО, ЕС и Совета Европы международное сотрудничество продолжается. Обещают усиление работы.
- Напомнили о поддержке программы «1000 часов украинского контента». Планируется поддержка проектов, популяризирующих украинское культурное наследие, в частности через документальные и художественные фильмы.
Напомним
Летом четыре новых украиноязычных аудиогида появились в музеях Амстердама, Португалии, Венгрии и Берлина.
Возле Государственного музея игрушки в Киеве установили арт-объект "Яворовская птичка", являющийся увеличенной копией традиционной яворовской игрушки. Событие приурочили ко Дню защитников и защитниц Украины.
