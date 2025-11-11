росія провалилася на виборах до дорадчих органів ЮНЕСКО: реакція МЗС України
Київ • УНН
росія не була обрана до складу Міжурядової ради Програми ЮНЕСКО "Інформація для всіх", Міжурядової ради Міжнародної програми розвитку комунікації та Міжнародної Координаційної ради Програми ЮНЕСКО "Людина і Біосфера". МЗС України наголошує на міжнародній ізоляції рф.
За результатами виборів 10 листопада до низки дорадчих органів ЮНЕСКО росія зазнала нищівної поразки. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ України (МЗС).
Деталі
У відомстві уточнили, що рф, зокрема, не була обрана до складу Міжурядової ради Програми ЮНЕСКО "Інформація для всіх" (IFAP), Міжурядової ради Міжнародної програми розвитку комунікації (IPDC) та Міжнародної Координаційної ради Програми ЮНЕСКО "Людина і Біосфера" (ICC MAB).
Результати голосування підтверджують, що держава-терорист, яка веде загарбницьку війну проти України, знищує культурну спадщину, школи, музеї, театри та бібліотеки, не може претендувати на моральне чи експертне лідерство у сфері науки, культури, комунікації та інформації
Вказується, що Україна цінує послідовну позицію партнерів, які підтримують зусилля Києва із захисту цінностей, на яких ґрунтується діяльність ЮНЕСКО. При цьому в МЗС продовжують "працювати разом над забезпеченням максимальної міжнародної ізоляції росії, її вигнанням з керівних органів міжнародних організацій".
"Раді вітати усіх наших друзів та партнерів, які були сьогодні обрані до органів ЮНЕСКО. Вдячні всім партнерам, які проявляють солідарність із нашою державою на шляху до відновлення миру та справедливості", - резюмували в МЗС.
Нагадаємо
У вересні росію не допустили до Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО). Упродовж тижня українська команада провела десятки зустрічей із делегаціями держав та переконували колег підтримати безпеку авіації, а не агресора.
