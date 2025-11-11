росія провалилася на виборах до дорадчих органів ЮНЕСКО: реакція МЗС України

$41.960.02
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57
Операція "Мідас": правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу
11 листопада, 13:20
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні 11 листопада, 16:44
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні 11 листопада, 17:24
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов 11 листопада, 18:13
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачів 19:26
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі Дженнер 20:35
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу
Ексклюзив
11 листопада, 14:28
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананом 11 листопада, 13:27
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора 11 листопада, 13:01
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькою 10 листопада, 14:34
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Герман Галущенко
Україна
Велика Британія
Німеччина
Італія
Ізраїль
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі Дженнер 20:35
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларів 11 листопада, 14:28
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможці 10 листопада, 13:25
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта 10 листопада, 10:51
росія провалилася на виборах до дорадчих органів ЮНЕСКО: реакція МЗС України

Київ • УНН

 • 18600 перегляди

росія не була обрана до складу Міжурядової ради Програми ЮНЕСКО "Інформація для всіх", Міжурядової ради Міжнародної програми розвитку комунікації та Міжнародної Координаційної ради Програми ЮНЕСКО "Людина і Біосфера". МЗС України наголошує на міжнародній ізоляції рф.

росія провалилася на виборах до дорадчих органів ЮНЕСКО: реакція МЗС України

За результатами виборів 10 листопада до низки дорадчих органів ЮНЕСКО росія зазнала нищівної поразки. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ України (МЗС).

Деталі

У відомстві уточнили, що рф, зокрема, не була обрана до складу Міжурядової ради Програми ЮНЕСКО "Інформація для всіх" (IFAP), Міжурядової ради Міжнародної програми розвитку комунікації (IPDC) та Міжнародної Координаційної ради Програми ЮНЕСКО "Людина і Біосфера" (ICC MAB).

Результати голосування підтверджують, що держава-терорист, яка веде загарбницьку війну проти України, знищує культурну спадщину, школи, музеї, театри та бібліотеки, не може претендувати на моральне чи експертне лідерство у сфері науки, культури, комунікації та інформації

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що Україна цінує послідовну позицію партнерів, які підтримують зусилля Києва із захисту цінностей, на яких ґрунтується діяльність ЮНЕСКО. При цьому в МЗС продовжують "працювати разом над забезпеченням максимальної міжнародної ізоляції росії, її вигнанням з керівних органів міжнародних організацій".

"Раді вітати усіх наших друзів та партнерів, які були сьогодні обрані до органів ЮНЕСКО. Вдячні всім партнерам, які проявляють солідарність із нашою державою на шляху до відновлення миру та справедливості", - резюмували в МЗС.

Нагадаємо

У вересні росію не допустили до Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО). Упродовж тижня українська команада провела десятки зустрічей із делегаціями держав та переконували колег підтримати безпеку авіації, а не агресора.

Омбудсман звернувся до ЮНЕСКО через пошкодження семи об'єктів культурної спадщини в Одесі25.07.25, 19:22 • 5534 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
ЮНЕСКО
Україна