Россия провалилась на выборах в совещательные органы ЮНЕСКО: реакция МИД Украины

Киев • УНН

 • 2148 просмотра

Россия не была избрана в состав Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО "Информация для всех", Межправительственного совета Международной программы развития коммуникации и Международного Координационного совета Программы ЮНЕСКО "Человек и Биосфера". МИД Украины подчеркивает международную изоляцию РФ.

Россия провалилась на выборах в совещательные органы ЮНЕСКО: реакция МИД Украины

По результатам выборов 10 ноября в ряд совещательных органов ЮНЕСКО Россия потерпела сокрушительное поражение. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Украины (МИД).

Детали

В ведомстве уточнили, что РФ, в частности, не была избрана в состав Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО "Информация для всех" (IFAP), Межправительственного совета Международной программы развития коммуникации (IPDC) и Международного Координационного совета Программы ЮНЕСКО "Человек и Биосфера" (ICC MAB).

Результаты голосования подтверждают, что государство-террорист, ведущее захватническую войну против Украины, уничтожающее культурное наследие, школы, музеи, театры и библиотеки, не может претендовать на моральное или экспертное лидерство в сфере науки, культуры, коммуникации и информации

- говорится в сообщении.

Указывается, что Украина ценит последовательную позицию партнеров, поддерживающих усилия Киева по защите ценностей, на которых основывается деятельность ЮНЕСКО. При этом в МИД продолжают "работать вместе над обеспечением максимальной международной изоляции России, ее изгнанием из руководящих органов международных организаций".

"Рады приветствовать всех наших друзей и партнеров, которые были сегодня избраны в органы ЮНЕСКО. Благодарны всем партнерам, которые проявляют солидарность с нашим государством на пути к восстановлению мира и справедливости", - резюмировали в МИД.

Напомним

В сентябре Россию не допустили в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО). В течение недели украинская команда провела десятки встреч с делегациями государств и убеждала коллег поддержать безопасность авиации, а не агрессора.

