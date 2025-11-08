Київ став частиною Мережі креативних міст ЮНЕСКО у категорії "Музика": що це означає
Київ • УНН
Київ став частиною Мережі креативних міст ЮНЕСКО в категорії "Музика". Цьогоріч до ініціативи приєдналися 58 нових міст з понад 40 країн, дев'ять з них – у категорії "Музика".
Київ офіційно приєднався до Мережі креативних міст ЮНЕСКО у категорії "Музика". Про це інформує пресслужба Міністерства закордонних справ України (МЗС), передає УНН.
Деталі
За даними МЗС України, цьогоріч до ініціативи доєдналися 58 нових міст із понад 40 країн світу, дев'ять з них – у категорії "Музика".
Програма "Креативні міста ЮНЕСКО" об’єднує громади, які використовують культуру як основу сталого розвитку
Її учасники підтримують креативні індустрії, впроваджують культурні інновації, відкривають нові можливості для митців та розвивають міжнародну культурну співпрацю.
Нагадаємо
Україна увійшла до виконавчої ради ЮНЕСКО на 2025-2029 роки, отримавши 137 голосів на 43-й сесії генеральної конференції в Самарканді. росія вибула з перегонів, набравши найменшу кількість голосів.
