Киев стал частью Сети творческих городов ЮНЕСКО в категории "Музыка": что это значит
Киев • УНН
Киев стал частью Сети творческих городов ЮНЕСКО в категории "Музыка". В этом году к инициативе присоединились 58 новых городов из более чем 40 стран, девять из них – в категории "Музыка".
Киев официально присоединился к Сети креативных городов ЮНЕСКО в категории "Музыка". Об этом информирует пресс-служба Министерства иностранных дел Украины (МИД), передает УНН.
Детали
По данным МИД Украины, в этом году к инициативе присоединились 58 новых городов из более чем 40 стран мира, девять из них – в категории "Музыка".
Программа "Креативные города ЮНЕСКО" объединяет общины, которые используют культуру как основу устойчивого развития
Ее участники поддерживают креативные индустрии, внедряют культурные инновации, открывают новые возможности для художников и развивают международное культурное сотрудничество.
Напомним
Украина вошла в исполнительный совет ЮНЕСКО на 2025-2029 годы, получив 137 голосов на 43-й сессии генеральной конференции в Самарканде. Россия выбыла из гонки, набрав наименьшее количество голосов.
