8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Киев стал частью Сети творческих городов ЮНЕСКО в категории "Музыка": что это значит

Киев • УНН

 • 854 просмотра

Киев стал частью Сети творческих городов ЮНЕСКО в категории "Музыка". В этом году к инициативе присоединились 58 новых городов из более чем 40 стран, девять из них – в категории "Музыка".

Киев стал частью Сети творческих городов ЮНЕСКО в категории "Музыка": что это значит

 Киев официально присоединился к Сети креативных городов ЮНЕСКО в категории "Музыка". Об этом информирует пресс-служба Министерства иностранных дел Украины (МИД), передает УНН.

Детали

По данным МИД Украины, в этом году к инициативе присоединились 58 новых городов из более чем 40 стран мира, девять из них – в категории "Музыка".

Программа "Креативные города ЮНЕСКО" объединяет общины, которые используют культуру как основу устойчивого развития 

- говорится в сообщении ведомства.

Ее участники поддерживают креативные индустрии, внедряют культурные инновации, открывают новые возможности для художников и развивают международное культурное сотрудничество.

Напомним

Украина вошла в исполнительный совет ЮНЕСКО на 2025-2029 годы, получив 137 голосов на 43-й сессии генеральной конференции в Самарканде. Россия выбыла из гонки, набрав наименьшее количество голосов.

ЮНЕСКО включило две украинские даты в Календарь памятных дат 2026–2027 годов01.11.25, 14:59 • 7655 просмотров

Вита Зеленецкая

Культура
Музыкант
ЮНЕСКО
Украина
Киев