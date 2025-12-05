ЮНЕСКО додала 19 українських об'єктів до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом: перелік
4 грудня Комітет ЮНЕСКО підтримав ініціативу України, додавши 19 українських об'єктів культурної спадщини до Міжнародного списку під посиленим захистом. Загальна кількість українських об'єктів у цьому списку зросла до 46.
4 грудня Комітет ЮНЕСКО із захисту культурних цінностей у разі збройного конфлікту підтримав ініціативу України й ухвалив рішення про внесення ще 19 українських об’єктів культурної спадщини до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом. Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики - міністерка культури України Тетяна Бережна, інформує УНН.
Деталі
За її словами, таким чином загальна кількість українських об’єктів у Списку культурних цінностей під посиленим захистом зросла до 46.
Це робить Україну однією з країн із найбільшим переліком культурної спадщини, що перебуває під найвищим міжнародно-правовим захистом у сфері гуманітарного права. Ми й надалі працюватимемо над розширенням переліку об’єктів під посиленим захистом та над зміцненням міжнародно-правових механізмів у сфері охорони культурних цінностей
Список українських об’єктів, які вдалося внести до Списку у 2025 році:
- Аккерманська фортеця, м. Білгород-Дністровський Одеська область;
- Успенський собор, м. Харків;
- Борисоглібський собор, м. Чернігів;
- Харківський академічний український драматичний театр імені Тараса Шевченка, м. Харків;
- Будівля Кірхи (Церква Святого Павла), м. Одеса;
- Садиба Л.Є. Кеніга: Палац (Головний будинок), м. Тростянець Сумська область;
- Мовчанський монастир, м. Путивль Сумська область;
- Покровська церква, м. Харків;
- Приморські сходи, м. Одеса;
- Воскресенська церква, м. Суми;
- Кирилівська церква, Київ;
- Спасо-Преображенський собор, м. Суми;
- Троїцький собор, м. Суми;
- Городище літописного міста Іскоростень, с. Коростень Житомирська область;
- Археологічний комплекс «Острів Байда», м. Запоріжжя;
- Одеський музей західного і східного мистецтва, м. Одеса;
- Одеський національний художній музей, м. Одеса;
- Одеська національна наукова бібліотека, м. Одеса;
- Музей мистецтв Прикарпаття, м. Івано-Франківськ.
Вказується, що посилений захист – це механізм міжнародного захисту культурної спадщини, передбачений Другим протоколом до Гаазької конвенції 1954 року. Щоб отримати цей статус, об’єкти мають відповідати трьом ключовим критеріям:
- вони є культурною спадщиною, що має величезне значення для людства;
- вони охороняються завдяки прийняттю на національному рівні належних правових та адміністративних заходів, що визнають їхню виняткову культурну й історичну цінність і забезпечують захист на найвищому рівні;
- вони не використовуються для військових цілей або прикриття військових об’єктів і Сторона, яка здійснює контроль над культурними цінностями, зробила заяву на підтвердження того, що вони не використовуватимуться подібним чином.
"В умовах повномасштабної російської агресії Україна стала першою державою у світі, яка масштабно застосовує механізм посиленого захисту під час війни, створивши новий прецедент у міжнародній практиці", - йдеться у повідомленні.
У ряді додали, що культурні цінності, внесені до Міжнародного списку під посиленим захистом, користуються найвищим рівнем охорони згідно з Другим протоколом до Гаазької конвенції 1954 року. Порушення їхнього "імунітету" вважається грубим порушенням Другого протоколу, серйозним міжнародним злочином та тягне за собою подвійну відповідальність - як держав, так і осіб.
Нагадаємо
росія не була обрана до складу Міжурядової ради Програми ЮНЕСКО "Інформація для всіх", Міжурядової ради Міжнародної програми розвитку комунікації та Міжнародної Координаційної ради Програми ЮНЕСКО "Людина і Біосфера".
