20:25
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
19:56
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

ЮНЕСКО додала 19 українських об'єктів до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом: перелік

Київ • УНН

 4 грудня

4 грудня Комітет ЮНЕСКО підтримав ініціативу України, додавши 19 українських об'єктів культурної спадщини до Міжнародного списку під посиленим захистом. Загальна кількість українських об'єктів у цьому списку зросла до 46.

ЮНЕСКО додала 19 українських об'єктів до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом: перелік

4 грудня Комітет ЮНЕСКО із захисту культурних цінностей у разі збройного конфлікту підтримав ініціативу України й ухвалив рішення про внесення ще 19 українських об’єктів культурної спадщини до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом. Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики - міністерка культури України Тетяна Бережна, інформує УНН.

Деталі

За її словами, таким чином загальна кількість українських об’єктів у Списку культурних цінностей під посиленим захистом зросла до 46.

Це робить Україну однією з країн із найбільшим переліком культурної спадщини, що перебуває під найвищим міжнародно-правовим захистом у сфері гуманітарного права. Ми й надалі працюватимемо над розширенням переліку об’єктів під посиленим захистом та над зміцненням міжнародно-правових механізмів у сфері охорони культурних цінностей

- зазначила Бережна.

Список українських об’єктів, які вдалося внести до Списку у 2025 році:

  • Аккерманська фортеця, м. Білгород-Дністровський Одеська область; 
    • Успенський собор, м. Харків; 
      • Борисоглібський собор, м. Чернігів;  
        • Харківський академічний український драматичний театр імені Тараса Шевченка, м. Харків; 
          • Будівля Кірхи (Церква Святого Павла), м. Одеса; 
            • Садиба Л.Є. Кеніга: Палац (Головний будинок), м. Тростянець Сумська область; 
              • Мовчанський монастир, м. Путивль Сумська область; 
                • Покровська церква, м. Харків; 
                  • Приморські сходи, м. Одеса; 
                    • Воскресенська церква, м. Суми; 
                      • Кирилівська церква, Київ; 
                        • Спасо-Преображенський собор, м. Суми; 
                          • Троїцький собор, м. Суми;
                            • Городище літописного міста Іскоростень, с. Коростень Житомирська область; 
                              • Археологічний комплекс «Острів Байда», м. Запоріжжя; 
                                • Одеський музей західного і східного мистецтва, м. Одеса; 
                                  • Одеський національний художній музей, м. Одеса; 
                                    • Одеська національна наукова бібліотека, м. Одеса; 
                                      • Музей мистецтв Прикарпаття, м. Івано-Франківськ.

                                        ЮНЕСКО включило дві українські дати до Календаря пам'ятних дат 2026–2027 років01.11.25, 15:59 • 7899 переглядiв

                                        Вказується, що посилений захист – це механізм міжнародного захисту культурної спадщини, передбачений Другим протоколом до Гаазької конвенції 1954 року. Щоб отримати цей статус, об’єкти мають відповідати трьом ключовим критеріям:

                                        • вони є культурною спадщиною, що має величезне значення для людства;
                                          • вони охороняються завдяки прийняттю на національному рівні належних правових та адміністративних заходів, що визнають їхню виняткову культурну й історичну цінність і забезпечують захист на найвищому рівні;
                                            • вони не використовуються для військових цілей або прикриття військових об’єктів і Сторона, яка здійснює контроль над культурними цінностями, зробила заяву на підтвердження того, що вони не використовуватимуться подібним чином.

                                              "В умовах повномасштабної російської агресії Україна стала першою державою у світі, яка масштабно застосовує механізм посиленого захисту під час війни, створивши новий прецедент у міжнародній практиці", - йдеться у повідомленні.

                                              У ряді додали, що культурні цінності, внесені до Міжнародного списку під посиленим захистом, користуються найвищим рівнем охорони згідно з Другим протоколом до Гаазької конвенції 1954 року. Порушення їхнього "імунітету" вважається грубим порушенням Другого протоколу, серйозним міжнародним злочином та тягне за собою подвійну відповідальність - як держав, так і осіб.

                                              Нагадаємо

                                              росія не була обрана до складу Міжурядової ради Програми ЮНЕСКО "Інформація для всіх", Міжурядової ради Міжнародної програми розвитку комунікації та Міжнародної Координаційної ради Програми ЮНЕСКО "Людина і Біосфера".

                                              Київ став частиною Мережі креативних міст ЮНЕСКО у категорії "Музика": що це означає08.11.25, 01:12 • 8565 переглядiв

                                              Вадим Хлюдзинський

                                              Культура
                                              Війна в Україні
                                              Тетяна Бережна
                                              ЮНЕСКО
                                              Україна