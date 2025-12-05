ЮНЕСКО добавила 19 украинских объектов в Международный список культурных ценностей под усиленной защитой: перечень

4 декабря Комитет ЮНЕСКО по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта поддержал инициативу Украины и принял решение о внесении еще 19 украинских объектов культурного наследия в Международный список культурных ценностей под усиленной защитой. Об этом сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике - министр культуры Украины Татьяна Бережная, информирует УНН.

По ее словам, таким образом общее количество украинских объектов в Списке культурных ценностей под усиленной защитой возросло до 46.

Это делает Украину одной из стран с наибольшим перечнем культурного наследия, находящегося под высшей международно-правовой защитой в сфере гуманитарного права. Мы и в дальнейшем будем работать над расширением перечня объектов под усиленной защитой и над укреплением международно-правовых механизмов в сфере охраны культурных ценностей - отметила Бережная.

Список украинских объектов, которые удалось внести в Список в 2025 году:

Аккерманская крепость, г. Белгород-Днестровский Одесская область;

Успенский собор, г. Харьков;

Борисоглебский собор, г. Чернигов;

Харьковский академический украинский драматический театр имени Тараса Шевченко, г. Харьков;

Здание Кирхи (Церковь Святого Павла), г. Одесса;

Усадьба Л.Е. Кенига: Дворец (Главный дом), г. Тростянец Сумская область;

Молчанский монастырь, г. Путивль Сумская область;

Покровская церковь, г. Харьков;

Приморская лестница, г. Одесса;

Воскресенская церковь, г. Сумы;

Кирилловская церковь, Киев;

Спасо-Преображенский собор, г. Сумы;

Троицкий собор, г. Сумы;

Городище летописного города Искоростень, с. Коростень Житомирская область;

Археологический комплекс «Остров Байда», г. Запорожье;

Одесский музей западного и восточного искусства, г. Одесса;

Одесский национальный художественный музей, г. Одесса;

Одесская национальная научная библиотека, г. Одесса;

Музей искусств Прикарпатья, г. Ивано-Франковск.

Указывается, что усиленная защита – это механизм международной защиты культурного наследия, предусмотренный Вторым протоколом к Гаагской конвенции 1954 года. Чтобы получить этот статус, объекты должны соответствовать трем ключевым критериям:

они являются культурным наследием, имеющим огромное значение для человечества;

они охраняются благодаря принятию на национальном уровне надлежащих правовых и административных мер, признающих их исключительную культурную и историческую ценность и обеспечивающих защиту на высшем уровне;

они не используются для военных целей или прикрытия военных объектов и Сторона, осуществляющая контроль над культурными ценностями, сделала заявление в подтверждение того, что они не будут использоваться подобным образом.

"В условиях полномасштабной российской агрессии Украина стала первым государством в мире, которое масштабно применяет механизм усиленной защиты во время войны, создав новый прецедент в международной практике", - говорится в сообщении.

В ряде добавили, что культурные ценности, внесенные в Международный список под усиленной защитой, пользуются наивысшим уровнем охраны согласно Второму протоколу к Гаагской конвенции 1954 года. Нарушение их "иммунитета" считается грубым нарушением Второго протокола, серьезным международным преступлением и влечет за собой двойную ответственность - как государств, так и лиц.

