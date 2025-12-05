$42.200.13
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
19:56 • 8606 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - Зеленский
4 декабря, 16:56 • 12808 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 24175 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 22084 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 35818 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 21016 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 21228 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 21462 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 29968 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
публикации
Эксклюзивы
ЮНЕСКО добавила 19 украинских объектов в Международный список культурных ценностей под усиленной защитой: перечень

Киев • УНН

 • 54 просмотра

4 декабря Комитет ЮНЕСКО поддержал инициативу Украины, добавив 19 украинских объектов культурного наследия в Международный список под усиленной защитой. Общее количество украинских объектов в этом списке возросло до 46.

4 декабря Комитет ЮНЕСКО по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта поддержал инициативу Украины и принял решение о внесении еще 19 украинских объектов культурного наследия в Международный список культурных ценностей под усиленной защитой. Об этом сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике - министр культуры Украины Татьяна Бережная, информирует УНН.

Детали

По ее словам, таким образом общее количество украинских объектов в Списке культурных ценностей под усиленной защитой возросло до 46.

Это делает Украину одной из стран с наибольшим перечнем культурного наследия, находящегося под высшей международно-правовой защитой в сфере гуманитарного права. Мы и в дальнейшем будем работать над расширением перечня объектов под усиленной защитой и над укреплением международно-правовых механизмов в сфере охраны культурных ценностей

- отметила Бережная.

Список украинских объектов, которые удалось внести в Список в 2025 году:

  • Аккерманская крепость, г. Белгород-Днестровский Одесская область; 
    • Успенский собор, г. Харьков; 
      • Борисоглебский собор, г. Чернигов;  
        • Харьковский академический украинский драматический театр имени Тараса Шевченко, г. Харьков; 
          • Здание Кирхи (Церковь Святого Павла), г. Одесса; 
            • Усадьба Л.Е. Кенига: Дворец (Главный дом), г. Тростянец Сумская область; 
              • Молчанский монастырь, г. Путивль Сумская область; 
                • Покровская церковь, г. Харьков; 
                  • Приморская лестница, г. Одесса; 
                    • Воскресенская церковь, г. Сумы; 
                      • Кирилловская церковь, Киев; 
                        • Спасо-Преображенский собор, г. Сумы; 
                          • Троицкий собор, г. Сумы;
                            • Городище летописного города Искоростень, с. Коростень Житомирская область; 
                              • Археологический комплекс «Остров Байда», г. Запорожье; 
                                • Одесский музей западного и восточного искусства, г. Одесса; 
                                  • Одесский национальный художественный музей, г. Одесса; 
                                    • Одесская национальная научная библиотека, г. Одесса; 
                                      • Музей искусств Прикарпатья, г. Ивано-Франковск.

                                        ЮНЕСКО включило две украинские даты в Календарь памятных дат 2026–2027 годов01.11.25, 15:59 • 7899 просмотров

                                        Указывается, что усиленная защита – это механизм международной защиты культурного наследия, предусмотренный Вторым протоколом к Гаагской конвенции 1954 года. Чтобы получить этот статус, объекты должны соответствовать трем ключевым критериям:

                                        • они являются культурным наследием, имеющим огромное значение для человечества;
                                          • они охраняются благодаря принятию на национальном уровне надлежащих правовых и административных мер, признающих их исключительную культурную и историческую ценность и обеспечивающих защиту на высшем уровне;
                                            • они не используются для военных целей или прикрытия военных объектов и Сторона, осуществляющая контроль над культурными ценностями, сделала заявление в подтверждение того, что они не будут использоваться подобным образом.

                                              "В условиях полномасштабной российской агрессии Украина стала первым государством в мире, которое масштабно применяет механизм усиленной защиты во время войны, создав новый прецедент в международной практике", - говорится в сообщении.

                                              В ряде добавили, что культурные ценности, внесенные в Международный список под усиленной защитой, пользуются наивысшим уровнем охраны согласно Второму протоколу к Гаагской конвенции 1954 года. Нарушение их "иммунитета" считается грубым нарушением Второго протокола, серьезным международным преступлением и влечет за собой двойную ответственность - как государств, так и лиц.

                                              Напомним

                                              россия не была избрана в состав Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО "Информация для всех", Межправительственного совета Международной программы развития коммуникации и Международного Координационного совета Программы ЮНЕСКО "Человек и Биосфера".

                                              Киев стал частью Сети творческих городов ЮНЕСКО в категории "Музыка": что это значит08.11.25, 01:12 • 8565 просмотров

                                              Вадим Хлюдзинский

                                              Культура
                                              Война в Украине
                                              Татьяна Бережная
                                              ЮНЕСКО
                                              Украина