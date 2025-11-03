За час повномасштабної війни в Україні загинули 116 журналістів - Нацрада

Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україні загинули 116 українських та іноземних журналістів, з них 18 – безпосередньо під час виконання професійних обов'язків. Про це інформує Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Деталі

Національний комітет України із співпраці з Міжнародною програмою ЮНЕСКО з розвитку комунікації (IPDC) у День боротьби з безкарністю за злочини проти журналістів звернувся до міжнародних партнерів, щоб привернути увагу до проблеми злочинів росії проти українських журналістів та журналісток, яка набула безпрецедентних масштабів.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у лютому 2022 року загинули 116 журналістів, з них 18 – безпосередньо під час виконання професійних обов’язків. Серед загиблих – не лише українські, але й іноземні репортери, які ризикували життям, щоб світ дізнався правду про російську агресію. Також до цього часу у російському полоні перебувають щонайменше 26 цивільних українських медійників і один журналіст, який долучився до Сил оборони - йдеться у повідомленні.

Національний комітет закликав міжнародних партнерів:

вимагати від рф негайного припинення переслідувань журналістів, звільнення всіх полонених медіапрацівників та дотримання норм міжнародного гуманітарного права відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН;

розробити та запровадити дієвий міжнародний механізм притягнення до відповідальності винних у вбивствах, переслідуваннях і катуваннях журналістів;

створити та підтримувати незалежні міжнародні слідчі групи для розслідування злочинів проти журналістів і працівників медіа, зокрема в умовах окупованих територій;

налагодити координацію та співпрацю між міжнародними структурами й українськими правоохоронними органами у розслідуванні злочинів проти журналістів;

посилити фінансову, технічну та експертну підтримку українських і міжнародних організацій, які займаються документуванням злочинів проти журналістів, наданням їм правової допомоги, психологічної підтримки та забезпеченням безпеки;

розробити спільні міжнародні стандарти реагування на інформаційні атаки, дезінформаційні кампанії та технологічно зумовлене гендерне насильство проти журналістів, зокрема жінок;

засудити будь-які спроби легітимізувати діяльність державних пропагандистів під виглядом журналістики.

Нагадаємо

Журналістка Олена Губанова та оператор Євген Кармазін загинули в Краматорську на Донеччині. Їхня смерть настала внаслідок удару ворожого БпЛА "Ланцет".

