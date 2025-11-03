За час повномасштабної війни в Україні загинули 116 журналістів - Нацрада

$42.080.01
48.980.00
ukenru
00:16 • 32 перегляди
Трамп зробив чергову заяву щодо ракет Tomahawk для України: чи планує їх передавати
19:16 • 10376 перегляди
3 листопада в Україні запроваджують графіки обмеження електроспоживання - Укренерго
2 листопада, 14:42 • 21234 перегляди
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
2 листопада, 13:45 • 25654 перегляди
ВРП дала згоду на арешт судді, підозрюваної у смертельній ДТП на Прикарпатті
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 39559 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 46105 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
1 листопада, 14:21 • 52775 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 76468 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 84510 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 110931 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
США готують військовий плацдарм поблизу Венесуели - Reuters2 листопада, 14:34 • 10856 перегляди
Трамп прийме президента Сирії в Білому домі – новий етап у відносинах Вашингтона і Дамаска2 листопада, 15:21 • 8328 перегляди
Міноборони Британії на прохання короля Чарльза ІІІ позбавить його брата Ендрю звання віце-адмірала2 листопада, 15:30 • 8674 перегляди
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto2 листопада, 15:41 • 12950 перегляди
У Чорному морі після атаки дронів загорівся російський танкер: зафіксовано розлив нафтиPhoto2 листопада, 15:58 • 10639 перегляди
Публікації
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 39556 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 46104 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 110930 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада 1 листопада, 06:00 • 100552 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 107550 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Беньямін Нетаньягу
Чарльз ІІІ
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Туреччина
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto2 листопада, 15:41 • 12984 перегляди
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 34465 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo1 листопада, 08:30 • 84510 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 107550 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 59778 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
MIM-104 Patriot
Соціальна мережа
Ланцет (баражуючий боєприпас)

За час повномасштабної війни в Україні загинули 116 журналістів - Нацрада

Київ • УНН

 • 624 перегляди

З лютого 2022 року в Україні загинули 116 українських та іноземних журналістів, 18 з них під час виконання обов'язків. Щонайменше 26 цивільних українських медійників та один журналіст перебувають у російському полоні.

За час повномасштабної війни в Україні загинули 116 журналістів - Нацрада

Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україні загинули 116 українських та іноземних журналістів, з них 18 – безпосередньо під час виконання професійних обов'язків. Про це інформує Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Деталі

Національний комітет України із співпраці з Міжнародною програмою ЮНЕСКО з розвитку комунікації (IPDC) у День боротьби з безкарністю за злочини проти журналістів звернувся до міжнародних партнерів, щоб привернути увагу до проблеми злочинів росії проти українських журналістів та журналісток, яка набула безпрецедентних масштабів.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у лютому 2022 року загинули 116 журналістів, з них 18 – безпосередньо під час виконання професійних обов’язків. Серед загиблих – не лише українські, але й іноземні репортери, які ризикували життям, щоб світ дізнався правду про російську агресію. Також до цього часу у російському полоні перебувають щонайменше 26 цивільних українських медійників і один журналіст, який долучився до Сил оборони

- йдеться у повідомленні.

Національний комітет закликав міжнародних партнерів:

  • вимагати від рф негайного припинення переслідувань журналістів, звільнення всіх полонених медіапрацівників та дотримання норм міжнародного гуманітарного права відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН;
    • розробити та запровадити дієвий міжнародний механізм притягнення до відповідальності винних у вбивствах, переслідуваннях і катуваннях журналістів;
      • створити та підтримувати незалежні міжнародні слідчі групи для розслідування злочинів проти журналістів і працівників медіа, зокрема в умовах окупованих територій;
        • налагодити координацію та співпрацю між міжнародними структурами й українськими правоохоронними органами у розслідуванні злочинів проти журналістів;
          • посилити фінансову, технічну та експертну підтримку українських і міжнародних організацій, які займаються документуванням злочинів проти журналістів, наданням їм правової допомоги, психологічної підтримки та забезпеченням безпеки;
            • розробити спільні міжнародні стандарти реагування на інформаційні атаки, дезінформаційні кампанії та технологічно зумовлене гендерне насильство проти журналістів, зокрема жінок;
              • засудити будь-які спроби легітимізувати діяльність державних пропагандистів під виглядом журналістики.

                Нагадаємо

                Журналістка Олена Губанова та оператор Євген Кармазін загинули в Краматорську на Донеччині. Їхня смерть настала внаслідок удару ворожого БпЛА "Ланцет".

                Зеленський: росія свідомо винищує журналістів, щоб заглушити правду про війну23.10.25, 14:28 • 3501 перегляд

                Віта Зеленецька

                Війна в УкраїніМультимедіа
                Воєнний стан
                Війна в Україні
                Ланцет (баражуючий боєприпас)
                Донецька область
                ЮНЕСКО
                Україна
                Краматорськ