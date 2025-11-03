За время полномасштабной войны в Украине погибли 116 журналистов - Нацсовет

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 116 украинских и иностранных журналистов, из них 18 – непосредственно во время выполнения профессиональных обязанностей. Об этом информирует Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания

Детали

Национальный комитет Украины по сотрудничеству с Международной программой ЮНЕСКО по развитию коммуникации (IPDC) в День борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов обратился к международным партнерам, чтобы привлечь внимание к проблеме преступлений России против украинских журналистов и журналисток, которая приобрела беспрецедентные масштабы.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года погибли 116 журналистов, из них 18 – непосредственно во время выполнения профессиональных обязанностей. Среди погибших – не только украинские, но и иностранные репортеры, которые рисковали жизнью, чтобы мир узнал правду о российской агрессии. Также до сих пор в российском плену находятся по меньшей мере 26 гражданских украинских медийщиков и один журналист, который присоединился к Силам обороны - говорится в сообщении.

Национальный комитет призвал международных партнеров:

требовать от РФ немедленного прекращения преследований журналистов, освобождения всех пленных медиаработников и соблюдения норм международного гуманитарного права в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН;

разработать и внедрить действенный международный механизм привлечения к ответственности виновных в убийствах, преследованиях и пытках журналистов;

создать и поддерживать независимые международные следственные группы для расследования преступлений против журналистов и работников медиа, в частности в условиях оккупированных территорий;

наладить координацию и сотрудничество между международными структурами и украинскими правоохранительными органами в расследовании преступлений против журналистов;

усилить финансовую, техническую и экспертную поддержку украинских и международных организаций, которые занимаются документированием преступлений против журналистов, оказанием им правовой помощи, психологической поддержки и обеспечением безопасности;

разработать совместные международные стандарты реагирования на информационные атаки, дезинформационные кампании и технологически обусловленное гендерное насилие против журналистов, в частности женщин;

осудить любые попытки легитимизировать деятельность государственных пропагандистов под видом журналистики.

Напомним

Журналистка Елена Губанова и оператор Евгений Кармазин погибли в Краматорске Донецкой области. Их смерть наступила в результате удара вражеского БПЛА "Ланцет".

