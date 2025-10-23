$41.760.01
12:16 • 12289 просмотра
Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый домPhoto
11:30 • 15614 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
11:05 • 16114 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
10:56 • 25243 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
10:10 • 25503 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
09:45 • 22917 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
09:30 • 11930 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
23 октября, 07:25 • 14555 просмотра
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green GreyPhoto
23 октября, 07:22 • 16231 просмотра
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
23 октября, 07:21 • 31937 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto
Зеленский: Россия сознательно истребляет журналистов, чтобы заглушить правду о войне

Киев • УНН

 • 1098 просмотра

Президент Зеленский заявил, что Россия убила 135 медийщиков с начала полномасштабного вторжения, назвав это целенаправленной стратегией. Сегодня в Краматорске погибли журналистка Елена Губанова и оператор Евгений Кармазин, еще один журналист ранен.

Зеленский: Россия сознательно истребляет журналистов, чтобы заглушить правду о войне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения Россия убила уже 135 представителей медиа. По его словам, эти атаки не случайны – это часть целенаправленной стратегии кремля против свободы слова. Об этом президент написал в своем Телеграме, передает УНН.

Подробности

Россия продолжает нападать на журналистов, освещающих ее войну против Украины, убивает их и наносит ранения. Это не ошибки, а сознательная стратегия – заглушить все независимые голоса, рассказывающие миру о военных преступлениях 

– подчеркнул Зеленский.

Президент сообщил, что сегодня в Краматорске российский дрон ударил по автомобилю съемочной группы телеканала Freedom. В результате атаки погибли журналистка Елена Губанова и оператор Евгений Кармазин, тяжелые ранения получил журналист Александр Колычев.

Мои соболезнования родным, близким и коллегам погибших. Их мужество в освещении правды о российской агрессии никогда не будет забыто. Желаю скорейшего выздоровления раненому корреспонденту и силы его близким 

– отметил глава государства.

Зеленский также напомнил, что недавно от целенаправленного удара российского дрона погиб французский фотожурналист Антони Лалликан, а его украинский коллега Георгий Иванченко получил ранения.

Благодарен всем, кто не закрывает глаза на атаки России против журналистов. Призываю правительства, международные организации и все свободные медиа поддерживать Украину и усиливать давление на Россию, чтобы как можно скорее завершить эту войну 

– подытожил президент.

В результате вражеского удара дроном в Краматорске погибли журналисты украинского телеканала23.10.25, 11:49 • 3188 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Владимир Зеленский
Украина
Краматорск