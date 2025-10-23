Зеленский: Россия сознательно истребляет журналистов, чтобы заглушить правду о войне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения Россия убила уже 135 представителей медиа. По его словам, эти атаки не случайны – это часть целенаправленной стратегии кремля против свободы слова. Об этом президент написал в своем Телеграме, передает УНН.

Россия продолжает нападать на журналистов, освещающих ее войну против Украины, убивает их и наносит ранения. Это не ошибки, а сознательная стратегия – заглушить все независимые голоса, рассказывающие миру о военных преступлениях

Президент сообщил, что сегодня в Краматорске российский дрон ударил по автомобилю съемочной группы телеканала Freedom. В результате атаки погибли журналистка Елена Губанова и оператор Евгений Кармазин, тяжелые ранения получил журналист Александр Колычев.

Мои соболезнования родным, близким и коллегам погибших. Их мужество в освещении правды о российской агрессии никогда не будет забыто. Желаю скорейшего выздоровления раненому корреспонденту и силы его близким

Зеленский также напомнил, что недавно от целенаправленного удара российского дрона погиб французский фотожурналист Антони Лалликан, а его украинский коллега Георгий Иванченко получил ранения.

Благодарен всем, кто не закрывает глаза на атаки России против журналистов. Призываю правительства, международные организации и все свободные медиа поддерживать Украину и усиливать давление на Россию, чтобы как можно скорее завершить эту войну