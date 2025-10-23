В результате вражеского удара дроном в Краматорске погибли журналисты украинского телеканала

В Донецкой области погибли журналистка телеканала "Freedom" Елена Губанова и оператор Евгений Кармазин. Глава ОВА Вадим Филашкин сообщил, что украинские журналисты погибли в Краматорске в результате удара БПЛА российских захватчиков.

Сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Донецкой облгосадминистрации.

Подробности

В Краматорске Донецкой области в результате удара дроном со стороны российских оккупантов погибли журналисты украинского телеканала.

В результате удара вражеского БПЛА "Ланцет" в Краматорске погибли журналистка телеканала "Freedom" Елена Губанова и оператор Евгений Кармазин - сообщил руководитель ОВА Вадим Филашкин.

Напомним

В мае 2025 года на войне с российскими захватчиками погиб известный украинский ведущий и шоумен Максим Нелипа. Его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания.

В марте, в бою против оккупантов на востоке Украины погиб выпускающий редактор сайта TSN.ua Дмитрий Бендиков, служивший в Третьей штурмовой бригаде. Также, во время выполнения боевого задания, 16 марта в Донецкой области погиб Кирилл Поликевич - видеограф Суспільне Дніпро.

Французский журналист погиб от удара российского дрона в Донецкой области