16:00 • 11505 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
14:35 • 16918 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 28074 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 29313 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 20521 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 35541 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 30878 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 20092 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
3 октября, 07:29 • 20077 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22 • 16438 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
Французский журналист погиб от удара российского дрона в Донецкой области

Киев • УНН

 • 2384 просмотра

Французский журналист Антони Лалликан погиб от прицельного удара FPV-дрона, а его коллега Григорий Иванченко из Kyiv Independent получил ранения. Оба работали в бронежилетах с надписью "PRESS".

Французский журналист погиб от удара российского дрона в Донецкой области

В результате прицельного удара вражеского FPV-дрона погиб французский журналист Антони Лалликан, а его коллега из Kyiv Independent Григорий Иванченко получил ранения. Оба работали в бронежилетах с надписью "PRESS", сообщила 4-я отдельная тяжелая механизированная бригада, пишет УНН.

В результате прицельного удара вражеского fpv-дрона погиб французский журналист-фотограф Антони Лалликан. Вместе с ним на месте работал журналист и фотограф издания Kyiv Independent, член Украинской Ассоциации профессиональных фотографов Григорий Иванченко. Он получил ранения, сейчас его состояние стабильное 

- говорится в сообщении.

Как сообщается, оба журналиста были в бронежилетах, на которых были надписи "PRESS".

Враг в очередной раз цинично нарушил нормы Международного гуманитарного права. Этот факт еще раз подтверждает коварство и жестокость вражеской армии 

- подчеркнули воины 4 ОМБ.

Украинская журналистка Виктория Рощина посмертно получит престижную международную награду за мужество04.09.25, 14:56 • 2791 просмотр

Антонина Туманова

Война в Украине