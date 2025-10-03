Французский журналист погиб от удара российского дрона в Донецкой области
Киев • УНН
Французский журналист Антони Лалликан погиб от прицельного удара FPV-дрона, а его коллега Григорий Иванченко из Kyiv Independent получил ранения. Оба работали в бронежилетах с надписью "PRESS".
В результате прицельного удара вражеского FPV-дрона погиб французский журналист Антони Лалликан, а его коллега из Kyiv Independent Григорий Иванченко получил ранения. Оба работали в бронежилетах с надписью "PRESS", сообщила 4-я отдельная тяжелая механизированная бригада, пишет УНН.
В результате прицельного удара вражеского fpv-дрона погиб французский журналист-фотограф Антони Лалликан. Вместе с ним на месте работал журналист и фотограф издания Kyiv Independent, член Украинской Ассоциации профессиональных фотографов Григорий Иванченко. Он получил ранения, сейчас его состояние стабильное
Как сообщается, оба журналиста были в бронежилетах, на которых были надписи "PRESS".
Враг в очередной раз цинично нарушил нормы Международного гуманитарного права. Этот факт еще раз подтверждает коварство и жестокость вражеской армии
