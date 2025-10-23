Зеленський: росія свідомо винищує журналістів, щоб заглушити правду про війну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з початку повномасштабного вторгнення росія вбила вже 135 представників медіа. За його словами, ці атаки не є випадковими – це частина цілеспрямованої стратегії кремля проти свободи слова. Про це президент написав у своєму Телеграмі, передає УНН.

росія й далі нападає на журналістів, які висвітлюють її війну проти України, вбиває їх і завдає поранень. Це не помилки, а свідома стратегія – заглушити всі незалежні голоси, які розповідають світу про воєнні злочини

Президент повідомив, що сьогодні у Краматорську російський дрон ударив по автомобілю знімальної групи телеканалу Freedom. Унаслідок атаки загинули журналістка Олена Губанова та оператор Євген Кармазін, важкі поранення дістав журналіст Олександр Количев.

Мої співчуття рідним, близьким і колегам загиблих. Їхня мужність у висвітленні правди про російську агресію ніколи не буде забута. Бажаю швидкого одужання пораненому кореспонденту й сили його близьким

Зеленський також нагадав, що нещодавно від цілеспрямованого удару російського дрона загинув французький фотожурналіст Антоні Лаллікан, а його український колега Георгій Іванченко отримав поранення.

Вдячний усім, хто не заплющує очі на атаки росії проти журналістів. Закликаю уряди, міжнародні організації та всі вільні медіа підтримувати Україну й посилювати тиск на росію, щоб якнайшвидше завершити цю війну