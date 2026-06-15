Массированная атака рф на Киев унесла жизни уже пяти человек
Киев • УНН
В больнице скончалась женщина, что увеличило число жертв атаки на Киев до пяти человек. Повреждены 18 многоэтажек и объекты во всех районах города.
Массированная атака рф на Киев унесла жизни уже 5 человек - пострадавшая женщина скончалась в больнице, сообщил в понедельник мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях, пишет УНН.
Одна из пострадавших, находившаяся в тяжелом состоянии, скончалась в больнице. 5 жертв в столице в результате массированной атаки врага
Мэр добавил, что "пострадавших - 35. Среди них - двое детей и беременная женщина".
Дополнение
В Киеве в результате комбинированной атаки рф ранее было известно о четырех погибших и 30 пострадавших, среди которых беременная женщина и двое детей в возрасте 5 и 6 лет. Разрушения зафиксированы во всех 10 районах столицы. Повреждены по меньшей мере 18 многоэтажных домов, храм на территории Киево-Печерской лавры, бизнес-центр, здание киностудии, административные сооружения, частные дома, рынок и автомобили.