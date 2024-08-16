В Киево-Печерской лавре открылся храм для военных, богослужения будут проводить военные капелланы вместе с братией монастыря, сообщили в Сухопутных войсках ВСУ, пишет УНН.

Детали

Храм, как указано, расположен в церкви "Живоносный Источник" на территории Нижней лавры Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

Первая служба состоялась, по сообщению, при участии военных капелланов и военнослужащих Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, Медицинских сил ВСУ и военных, которые проходят лечение и восстановление после ранения. А также курсантов - будущих воинов.

"Проводить богослужения в храме будут военные капелланы вместе с братией монастыря во главе с наместником Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Епископом Авраамием. Также капелланы будут оказывать духовную поддержку своим собратьям", - указали в Сухопутных войсках.

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