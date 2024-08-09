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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минобороны упорядочило деятельность Межконфессионального совета по вопросам военного капелланства

Минобороны упорядочило деятельность Межконфессионального совета по вопросам военного капелланства

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 09:00  •  17570 просмотра

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Минобороны утвердило новое положение о Межконфессиональном совете по вопросам военного капелланства. Совет будет обеспечивать сотрудничество между религиозными организациями и решать спорные вопросы в сфере капелланства.

Министерство обороны утвердило новое положение о деятельности Межконфессионального совета по вопросам военного капелланства при Минобороны. Межконфессиональный совет, в частности, будет обеспечивать сотрудничество между религиозными организациями. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Детали

По данным Минобороны, Межконфессиональный совет будет обеспечивать сотрудничество между религиозными организациями, священнослужители которых занимают должности военных капелланов, обсуждать и решать спорные вопросы, а также участвовать в подготовке соответствующих нормативных актов. В ведомстве указали, что решения совета носят рекомендательный характер и подаются на рассмотрение министру обороны Украины или его заместителю.

Формирование совета происходит на основе равноправия конфессий, а каждая религиозная организация, священнослужители которой занимают должности военных капелланов в системе Минобороны, представлена двумя лицами. Персональный состав Межконфессионального совета утверждается министром обороны Украины.

 Министерство обороны уделяет постоянное внимание вопросам реализации конституционного права на свободу мировоззрения и вероисповедания военнослужащих. Мы продолжаем развивать институт военного капелланства и создавать все условия для того, чтобы каждый защитник, независимо от религиозных взглядов, получал помощь и поддержку

- заявила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

Під виглядом капелана хотів шпигувати за десантниками: затримали "крота" російського гру28 марта 2024, 10:12 • 28688 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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