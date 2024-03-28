Под видом капеллана хотел шпионить за десантниками: задержали "крота" российского гру

Служба безопасности Украины сообщила, что задержала в Киеве "крота" российской разведки, который под видом капеллана пытался шпионить за десантниками ВСУ, пишет УНН.

Детали

Военная контрразведка СБУ, как указано, сорвала попытки военной разведки рф "завести" своего агента в штаб командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

В результате спецоперации в Киеве задержан пособник российской спецслужбы, который под видом капеллана пытался присоединиться к украинским десантникам. Агент хотел "записаться" в одну из боевых бригад ДШВ, чтобы шпионить за местами ее базирования и перемещения в направлении передовой - рассказали в СБУ.

В дальнейшем фигурант, по данным спецслужбы, должен был устанавливать доверительные отношения с командованием подразделений десантно-штурмовых войск ВСУ. "Таким образом он надеялся расширить свои "возможности" по сбору данных о вооружении, рабочих планах и боевых операциях украинских защитников", - отметили в СБУ.

СБУ своевременно разоблачила "крота" и установила его российских кураторов. Следующим этапом было задержание фигуранта, когда он уже проходил собеседования в штабе командования украинских десантников по "зачислению" в ряды ВСУ, сообщили в спецслужбе.

По данным следствия, "задержанным оказался главный специалист одного из департаментов Киевской областной военной администрации".

"Чиновник был дистанционно завербован кадровым сотрудником 317-го разведывательного центра главного управления генштаба вооруженных сил россии (известного как гру). Чтобы выдавать себя за капеллана, киевлянин сделал себе фальшивую "справку" о якобы принадлежности к прихожанам одной из конфессий", - отметили в СБУ.

При задержании у предателя, как указано, "изъят мобильный телефон с доказательствами его переписки с российским гру".

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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