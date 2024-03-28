Хотел скорректировать ракетный удар по ТЭС и военному госпиталю в Днепре: задержан агент рф

Служба безопасности Украины сообщила, что задержала агента рф, который хотел скорректировать ракетный удар по ТЭС и военному госпиталю в Днепре, пишет УНН.

Детали

Сотрудники СБУ, как указано, сорвали новую попытку рф нанести ракетный удар по военной и критической инфраструктуре Днепра. Благодаря спецоперации прямо в областном центре "на горячем" был задержан агент фсб, который проводил доразведку возле госпиталя Сил обороны, сообщили в спецслужбе.

"Злоумышленник хотел установить ориентировочное количество украинских защитников, которые находились там на стационарном лечении. Также он следил за медицинским транспортом, который прибывал на территорию медучреждения. Полученные сведения вместе с координатами объекта фигурант пытался передать в фсб через анонимный чат в мессенджере", - рассказали в СБУ.

По данным СБУ, "в дальнейшем оккупанты планировали использовать развединформацию для подготовки ракетного удара по военному госпиталю в Днепре".

Еще одной потенциальной целью врага, как сообщается, "была местная тепловая электростанция, которая обеспечивает электричеством значительную часть мегаполиса".

"По указанию фсб их агент снимал на собственный телефон периметр ТЭС и прилегающую территорию. [Такая информация была необходима рашистам, чтобы узнать о техническом состоянии объекта для "учета" в подготовке новой серии воздушных атак на город", - отметили в спецслужбе.

Отмечается, что также установлена личность российского куратора.

"По данным следствия, агентом оказался 22-летний местный житель, которого в феврале этого года дистанционно завербовал кадровый сотрудник российской спецслужбы. [За сотрудничество с оккупантами предатель получал на собственные банковские реквизиты денежное "вознаграждение", - указали в СБУ.

Сейчас задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.