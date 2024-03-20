Искал "слабые места" в оборонительной линии на севере Украины: задержан агент фсб

Контрразведка Службы безопасности сорвала попытку агрессора получить координаты Сил обороны в приграничных районах Черниговщины. Правоохранители задержали агента фсб, который искал "слабые места" в оборонительной линии на севере Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

В результате спецоперации задержан агент фсб, который отслеживал расположение укрепрайонов и опорных блокпостов, обеспечивающих оборону северных рубежей Украины. Также он пытался выявить ориентировочные локации зенитно-ракетных комплексов украинской ПВО, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что для сбора разведданных фигурант объезжал на велосипеде местность и скрыто фотографировал локации Сил обороны. Полученные сведения он должен был передать оккупантам через мессенджер в виде медиафайлов с привязкой к местности.

Сотрудники СБУ сработали на опережение - заблаговременно задержали российского агента и тем самым предотвратили передачу развединформации агрессору.

По данным следствия, задержанным является местный коммунальщик, которого дистанционно завербовал сотрудник пограничного управления ФСБ РФ по Брянской области. Его личность уже установлена Службой безопасности. В поле зрения оккупантов предатель попал еще в конце 2023 года из-за своих антиукраинских сообщений в прокремлевских Телеграмм-каналах. Впоследствии он был привлечен к разведывательно-подрывной деятельности в пользу фсб.

Во время обыска в квартире фигуранта изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

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