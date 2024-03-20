Корректировал удары рф по Харькову в первые дни полномасштабного вторжения: задержан агент рф

Правоохранители задержали агента военной разведки россии, который в первые дни полномасштабной войны корректировал вражеские авиаудары по Харькову "в обход" комплексов противовоздушной обороны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

Как отмечается, агент военной разведки рф длительное время скрывался от правосудия.

В первые дни полномасштабного вторжения рф он разведывал места базирования и перемещения украинских войск, которые вели бои за Харьков. Больше всего его интересовали локации огневых позиций комплексов противовоздушной обороны ВСУ. информация позволяла российским бомбардировщикам наносить удары по городу в обход ПВО.

Как указали в СБУ, накануне освобождения региона фигурант "залег на дно" - приостановил контакты с российской разведкой и почти не выходил из собственного дома в окрестностях Харькова.

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Дополнение

По данным следствия, вражеским агентом оказался местный житель, который был завербован военной разведкой рф еще до начала полномасштабной агрессии против Украины. Его близкая родственница - одна из командиров российского диверсионно-разведывательного отряда "Ирбис", которая использует позывной "Багира". Именно она была "связной" фигуранта.

Полученную от своего родственника информацию "Багира" передавала кадровому сотруднику разведки рф для планирования боевых операций на восточном фронте.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили вражескому агенту из Харьковщины о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества, указали в СБУ.

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