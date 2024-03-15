Шпионил за кораблями ВСУ вблизи Одесского морпорта: задержан российский агент

Контрразведка Службы безопасности сорвала планы агрессора получить актуальную информацию о Силах обороны в акватории Черного моря. В результате спецоперации в Запорожье задержан агент военной разведки рф, который разведывал места дислокации и перемещения украинских боевых кораблей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в зоне особого внимания шпиона были пункты базирования и маршруты выхода в открытое море бронированных артиллерийских катеров ВСУ.

Для сбора разведданных фигурант действовал под прикрытием водителя-дальнобойщика, который осуществляет межрегиональные грузовые перевозки. Находясь за рулем фуры, он заезжал на территорию портов для получения коммерческих грузов, но одновременно пытался скрыто фиксировать геолокации кораблей ВСУ.

По имеющимся данным, оккупанты надеялись получить развединформацию для планирования боевых операций в морской акватории Украины. Чтобы предотвратить это, Служба безопасности заблаговременно разоблачила российского агента и поэтапно задокументировала его преступную деятельность. Это позволило своевременно провести комплексные мероприятия для обеспечения безопасности украинских военных судов, - говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали "на горячем", когда он следил за кораблями ВСУ вблизи Одесского морпорта и пытался отчитываться агрессору. Также в ходе расследования стало известно о дополнительной задаче российского агента - шпионить за сухопутными подразделениями ВСУ на побережье Черного моря.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним

Агент фсб россии, который следил за артиллерийскими позициями Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области, приговорен к 15 годам лишения свободы за государственную измену, совершенную в условиях военного положения.