Перешел на сторону врага: экс-правоохранитель, который корректировал российские удары по Харьковщине, получил пожизненное

Пожизненное заключение получил агент фсб, который передавал россиянам локации военной и критической инфраструктуры в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины, передает УНН.

Детали

Контрразведчики СБУ задержали российского агента в мае 2022 года, когда он пересекал блокпост вблизи областного центра.

Тогда из его автомобиля было изъято 3 боевые гранаты и мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с фсб.

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Среди основных задач предателя было выявление мест временного базирования подразделений ВСУ, Службы безопасности, полиции и Национальной гвардии.

На основании собранных доказательств суд признал российского агента виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 263 (хранение боевых припасов без предусмотренного законом разрешения). По материалам Службы безопасности и ГБР суд назначил злоумышленнику высшую меру наказания - пожизненное лишение свободы - резюмировали в ведомстве.

Дополнение

Как установило следствие, осужденным является бывший оперуполномоченный местного подразделения полиции, который в начале полномасштабного вторжения России находился в должности.

Тогда его дистанционно завербовал кадровый сотрудник фсб по Белгородской области.

Злоумышленник пытался устанавливать локации местных предприятий, которые занимаются ремонтом военной техники украинских защитников. По полученным координатам захватчики осуществляли прицельные удары с применением дальнобойной артиллерии и боевой авиации.

После вражеских обстрелов он выходил на местность для фиксации "прилетов".

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Для сбора разведданных предатель ездил на служебном автомобиле со спецталоном, что позволяло ему избегать осмотра на блокпостах и скрыто фотографировать важные объекты.

Полученные сведения передавал своему брату из рф, который находится на прямой связи с фсб.

Напомним

Правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене киевлянину, который шпионил за подразделениями Сил обороны и хотел устроиться на оборонный завод. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.