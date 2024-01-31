Перешел на сторону врага: экс-правоохранитель, который корректировал российские удары по Харьковщине, получил пожизненное

Эксклюзив
рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
  •  81685 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

Эксклюзив
Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
  •  105221 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

Эксклюзив
Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
  •  128356 просмотра

Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

Эксклюзив
Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
  •  143054 просмотра

Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог

Эксклюзив
Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
30 январь 2024, 11:31  •  133787 просмотра

Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

Эксклюзив
Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
30 январь 2024, 10:19  •  131478 просмотра

Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

Эксклюзив
Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
30 январь 2024, 08:56  •  131433 просмотра

Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

Эксклюзив
Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
30 январь 2024, 07:05  •  128412 просмотра

Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

Эксклюзив
В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
29 январь 2024, 12:40  •  149071 просмотра

В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

Эксклюзив
Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
29 январь 2024, 10:36  •  161010 просмотра

Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Перешел на сторону врага: экс-правоохранитель, который корректировал российские удары по Харьковщине, получил пожизненное

агент фсб, передавший россиянам объекты военной и критической инфраструктуры в Харьковской области, приговорен к пожизненному заключению.

Криминал и ЧП •   •  9487 просмотра
Перешел на сторону врага: экс-правоохранитель, который корректировал российские удары по Харьковщине, получил пожизненное

рф в 2023 году изменила основной источник набора военнослужащих для войны в Украине - британская разведка

В 2023 году россия перешла на долгосрочный контрактный набор как основной источник войск для войны в Украине, согласно разведывательному отчету министерства обороны Великобритании.

Война •   •  11647 просмотра
рф в 2023 году изменила основной источник набора военнослужащих для войны в Украине - британская разведка

После требований Венгрии: лидеры ЕС предложат ежегодные дебаты по помощи Украине на 50 млрд евро - Reuters

Лидеры ЕС предложат проводить ежегодные дебаты по запланированному пакету помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, чтобы преодолеть оппозицию Венгрии к финансированию.

Война •   •  16540 просмотра
После требований Венгрии: лидеры ЕС предложат ежегодные дебаты по помощи Украине на 50 млрд евро - Reuters

ВСУ уничтожили два "Града", из которых россияне обстреливали правый берег Херсонщины

Украинские военные уничтожили две российские системы залпового огня "Град", которые использовались для обстрела правого берега Херсонской области.

Война •   •  11340 просмотра
ВСУ уничтожили два "Града", из которых россияне обстреливали правый берег Херсонщины

Украина и США договорились усилить сотрудничество по контролю за использованием международной помощи

Министерство обороны Украины и Министерство обороны США подписали меморандум о взаимопонимании по усилению сотрудничества в сфере контроля за использованием международной помощи по безопасности, предоставляемой Украине.

Война •   •  15183 просмотра
Украина и США договорились усилить сотрудничество по контролю за использованием международной помощи

Умерла звезда бродвейских мюзиклов Чита Ривера, которая играла в оригинальных постановках "Чикаго" и "Вестсайдской истории"

Чита Ривера, легендарная бродвейская актриса, умерла в возрасте 91 год. За свою более чем 60-летнюю сценическую карьеру актриса, удостоенная премии "Тони", сыграла несколько знаковых ролей на Бродвее, в том числе Аниту в "Вестсайдской истории" и Велму Келли в "Чикаго".

Культура •   •  9273 просмотра
Умерла звезда бродвейских мюзиклов Чита Ривера, которая играла в оригинальных постановках "Чикаго" и "Вестсайдской истории"

Бывший глава Верховного Суда Всеволод Князев вышел под залог

Бывший глава Верховного Суда Всеволод Князев вышел под залог после того, как Высший антикоррупционный суд уменьшил сумму залога с 20 млн грн до 18,168 млн грн.

Криминал и ЧП •   •  9967 просмотра
Бывший глава Верховного Суда Всеволод Князев вышел под залог

В Воздушных силах предупреждают о вражеской ракете на Николаевщине

Воздушные силы объявили предупреждение о ракете, направляющейся на запад над Николаевской областью.

Война •   •  11572 просмотра
В Воздушных силах предупреждают о вражеской ракете на Николаевщине

"Приветствие для оккупантов": в Токмаке сообщают о громких взрывах - Федоров

В городе Токмак Запорожской области Украины прогремели взрывы.

Война •   •  11344 просмотра
"Приветствие для оккупантов": в Токмаке сообщают о громких взрывах - Федоров

Помощник госсекретаря США Нуланд прибыла в Киев

Помощник госсекретаря США Нуланд посетила Киев, чтобы встретиться с украинскими лидерами и подчеркнуть поддержку США в борьбе с российской агрессией.

Война •   •  13875 просмотра
Помощник госсекретаря США Нуланд прибыла в Киев