Перейшов на бік ворога: експравоохоронець, який коригував російські удари по Харківщині, отримав довічне
Київ • УНН
агента фсб, який передав росіянам об'єкти військової та критичної інфраструктури в Харківській області, засуджено до довічного ув'язнення.
Довічне ув'язнення отримав агент фсб, який передавав росіянам локації військової та критичної інфраструктури у Харківській області. Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України, передає УНН.
Деталі
Контррозвідники СБУ затримали російського агента у травні 2022 року, коли він перетинав блокпост поблизу обласного центру.
Тоді з його автомобіля було вилучено 3 бойові гранати та мобільний телефон, який він використовував для комунікації з фсб.
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Серед основних завдань зрадника було виявлення місць тимчасового базування підрозділів ЗСУ, Служби безпеки, поліції та Національної гвардії.
На підставі зібраних доказів суд визнав російського агента винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 263 (зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу). За матеріалами Служби безпеки і ДБР суд призначив зловмиснику найвищу міру покарання – довічне позбавлення волі
Доповнення
Як встановило слідство, засудженим є колишній оперуповноважений місцевого підрозділу поліції, який на початку повномасштабного вторгнення росії перебував на посаді.
Тоді його дистанційно завербував кадровий співробітник фсб по Бєлгородській області.
Зловмисник намагався встановлювати локації місцевих підприємств, які займаються ремонтом військової техніки українських захисників. За отриманими координатами загарбники здійснювали прицільні удари із застосуванням далекобійної артилерії та бойової авіації.
Після ворожих обстрілів він виходив на місцевість для фіксації "прильотів".
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Для збору розвідданих зрадник їздив на службовому автомобілі із спецталоном, що дозволяло йому уникати огляду на блокпостах та приховано фотографувати важливі об’єкти.
Отримані відомості передавав своєму брату з рф, який перебуває на прямому зв'язку з фсб.
Нагадаємо
Правоохоронці повідомили про підозру у державній зраді киянину, який шпигував за підрозділами Сил оборони та хотів влаштуватися на оборонний завод. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.