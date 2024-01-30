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Наводив ракети для масованої атаки 29 грудня: у Дніпрі затримали російського коригувальника

Наводив ракети для масованої атаки 29 грудня: у Дніпрі затримали російського коригувальника

Київ • УНН

 • 24688 перегляди

У Дніпрі, затримали колишнього бойовика "лнр", який співпрацював з фсб росії для завдання ракетних ударів по місту. Він надав розвіддані, які дозволили росії завдати удару по місту 29 грудня.

У Дніпрі правоохоронці затримали колишнього бойовика терористичної організації "лнр", який працював на фсб та коригував російські удари по місту. Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України, передає УНН.

Деталі 

Правоохоронці пояснюють, що зловмисник відстежував результати ракетних ударів агресора по військових об’єктах, розташованих у місті.

Зокрема, за його "наведенням" окупанти обстріляли один із об’єктів обласного центру під час повітряної атаки рф 29 грудня 2023 року.

Для отримання розвідданих фігурант обходив місцевість та приховано здійснював фото- і відеофіксацію важливих об’єктів на камеру власного телефону.

15 років за ґратами отримав відставний полковник, який здавав "вагнерівцям" дислокацію військових об’єктів09.01.24, 18:36 • 33446 переглядiв

Під час обшуку у помешканні затриманого виявлено смартфон та банківську картку, які він використовував у злочинній діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує 15 років тюрми

- резюмували в СБУ.

Доповнення

Також правоохоронці встановили, що чоловік за вказівкою російської спецслужби цей фігурант намагався виявити пункти базування українських комплексів протиповітряної оборони.

За свою роботу проти України фігурант одержував на банківську картку гроші від загарбників. У разі успішного виконання всіх поставлених завдань, фсб обіцяла своєму інформатору "евакуювати" його на тимчасово окуповану частину території Луганщини.

За даними слідства, затриманим є уродженець Луганської області, який уже мав судимість за участь у незаконних збройних формуваннях так званої "лнр".

Ще до початку повномасштабного вторгнення рф він оселився у Дніпрі, а з серпня 2023 року почав співпрацювати з фсб. Дистанційну комунікацію з російською спецслужбою підтримував через "зв’язкового".

Ним виявився бойовик окупаційних угруповань країни-агресора, який перебуває на тимчасово захопленій частині території на сході України.

Нагадаємо

Правоохоронці повідомили про підозру у державній зраді киянину, який шпигував за підрозділами Сил оборони та хотів влаштуватися на оборонний завод. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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