Наводил ракеты для массированной атаки 29 декабря: в Днепре задержали российского корректировщика
Киев • УНН
В Днепре, задержали бывшего боевика "лнр", который сотрудничал с фсб россии для нанесения ракетных ударов по городу. Он предоставил разведданные, которые позволили россии нанести удар по городу 29 декабря.
В Днепре правоохранители задержали бывшего боевика террористической организации "лнр", который работал на фсб и корректировал российские удары по городу. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, передает УНН.
Детали
Правоохранители объясняют, что злоумышленник отслеживал результаты ракетных ударов агрессора по военным объектам, расположенным в городе.
В частности, по его "наводке" оккупанты обстреляли один из объектов областного центра во время воздушной атаки рф 29 декабря 2023 года.
Для получения разведданных фигурант обходил местность и скрыто осуществлял фото- и видеофиксацию важных объектов на камеру собственного телефона.
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Во время обыска в квартире задержанного обнаружены смартфон и банковская карта, которые он использовал в преступной деятельности.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Сейчас фигурант находится под стражей. Ему грозит 15 лет тюрьмы
Дополнение
Также правоохранители установили, что мужчина по указанию российской спецслужбы этот фигурант пытался обнаружить пункты базирования украинских комплексов противовоздушной обороны.
За свою работу против Украины фигурант получал на банковскую карточку деньги от захватчиков. В случае успешного выполнения всех поставленных задач, фсб обещала своему информатору "эвакуировать" его на временно оккупированную часть территории Луганщины.
По данным следствия, задержанным является уроженец Луганской области, который уже имел судимость за участие в незаконных вооруженных формированиях так называемой "лнр".
Еще до начала полномасштабного вторжения рф он поселился в Днепре, а с августа 2023 года начал сотрудничать с фсб. Дистанционную коммуникацию с российской спецслужбой поддерживал через "связного".
Им оказался боевик оккупационных группировок страны-агрессора, который находится на временно захваченной части территории на востоке Украины.
Напомним
Правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене киевлянину, который шпионил за подразделениями Сил обороны и хотел устроиться на оборонный завод. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
Наводил ракеты для массированной атаки 29 декабря: в Днепре задержали российского корректировщика
В Днепре, задержали бывшего боевика "лнр", который сотрудничал с фсб россии для нанесения ракетных ударов по городу. Он предоставил разведданные, которые позволили россии нанести удар по городу 29 декабря.
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