Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд отложил рассмотрение апелляции на арест сотрудника УГО

Киевский апелляционный суд отложил до 3 июня рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты относительно меры пресечения сотруднику Управления государственной охраны, которого подозревают в убийстве 16-летнего подростка Максима Матерухина в Киевском фуникулере. Об этом журналисту УНН сообщили в суде.

(Рассмотрение апелляционной жалобы - ред.) отложили на 3 июня. Не поступили материалы - сообщили в суде.

Адвокат семьи погибшего сообщил одному из украинских телеканалов, что сторона защиты Косова хочет добиться смягчения меры пресечения.

"Адвокат подозреваемого Косова подал апелляционную жалобу относительно того, что мера пресечения, которая была избрана для него судом месяц назад, а именно содержание под стражей без альтернативы внесения залога, является незаконной, и хотели пересмотреть это", - рассказал адвокат.

Дополнение

8 апреля правоохранителю Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве после того, как он толкнул подростка, который упал и умер на станции фуникулера в Киеве.

По данным СДЮСШ по футболу "Смена", погибшим оказался их 16-летний воспитанник.

В ГБР сообщили, что правоохранитель, который подозревается в убийстве подростка на станции фуникулера в Киеве, не признает своей вины.

9 апреля Печерский райсуд Киева отправил правоохранителя под стражу на 60 суток, без права внесения залога.

8 мая сообщалось, что работники ГБР завершили досудебное расследование по факту трагедии на станции фуникулера в Киеве. Сотруднику Управления государственной охраны, который убил подростка в Киевском фуникулере, грозит пожизненное заключение