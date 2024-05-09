Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд отложил рассмотрение апелляции на арест сотрудника УГО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
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Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
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Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
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"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

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"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
  •  123151 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

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Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
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Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

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Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  120760 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

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Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167337 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

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Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150391 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

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россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149570 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

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7 мая 2024, 07:27  •  285088 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

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7 мая 2024, 11:15  •  246025 просмотра
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"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  546179 просмотра

Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд отложил рассмотрение апелляции на арест сотрудника УГО

Сотруднику Управления государственной охраны, подозреваемому в убийстве 16-летнего подростка на киевском фуникулере, отложили рассмотрение апелляции на меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога до 3 июня из-за нехватки материалов дела.

Криминал и ЧП •   •  1280 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд отложил рассмотрение апелляции на арест сотрудника УГО

Возможно, придется столкнуться с повышением тарифов на электроэнергию - Украинские распределительные сети

Украине, возможно, придется повысить тарифы на электроэнергию, поскольку для подготовки к осенне-зимнему периоду ей нужно более 1 миллиарда долларов.

Общество •   •  1334 просмотра
Возможно, придется столкнуться с повышением тарифов на электроэнергию - Украинские распределительные сети

Возможна ли новая должность для Кубракова: что говорят в парламенте

Украинский парламент уволил Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по вопросам восстановления на фоне сообщений о его потенциальном назначении на должность главы Министерства инфраструктуры.

политика •   •  2195 просмотра
Возможна ли новая должность для Кубракова: что говорят в парламенте

Оккупанты обстреляли пожарные части в Донецкой и Днепропетровской областях

российские войска обстреляли пожарные части в Донецкой и Днепропетровской областях, повредив транспортные средства и здания, обошлось без жертв среди личного состава.

Война •   •  2448 просмотра
Оккупанты обстреляли пожарные части в Донецкой и Днепропетровской областях

Microsoft инвестирует 3 миллиарда долларов США в проект искусственного интеллекта в штате Висконсин

Microsoft инвестирует $3,3 млрд в новый центр обработки данных и учебные программы по искусственному интеллекту в Висконсине, создав более 4 000 рабочих мест.

Новости Мира •   •  4499 просмотра
Microsoft инвестирует 3 миллиарда долларов США в проект искусственного интеллекта в штате Висконсин

США обогнали Китай и становятся главным торговым партнером Германии - Reuters

В первом квартале 2024 года Соединенные Штаты обогнали Китай и стали главным торговым партнером Германии с объемом торговли в 63 миллиарда евро, тогда как показатель Китая составлял чуть менее 60 млрд евро.

Новости Мира •   •  4666 просмотра
США обогнали Китай и становятся главным торговым партнером Германии - Reuters

"Парад победы" в москве: был только один танк, путин заявлял о "тяжелом периоде"

В этом году на параде ко дню победы в россии был только один танк, что свидетельствует об отвлечении значительных военных ресурсов страны на войну, которая продолжается в Украине.

Новости Мира •   •  5889 просмотра
"Парад победы" в москве: был только один танк, путин заявлял о "тяжелом периоде"

Сразу две нефтебазы были атакованы за ночь в краснодарском крае рф - росСМИ

Две нефтебазы в Юровке (Краснодарский край) подверглись ночной атаке беспилотников, которые повредили резервуары и вызвали пожар на одном из объектов.

Новости Мира •   •  5536 просмотра
Сразу две нефтебазы были атакованы за ночь в краснодарском крае рф - росСМИ

"Нейтральная - не значит равнодушная": Зеленский сообщил, что Ирландия подтвердила участие в Саммите мира

Президент Зеленский обсудил с премьер-министром Ирландии Харрисом мирные усилия Украины, поблагодарил Ирландию за гуманитарную помощь и договорился работать над двусторонним соглашением о безопасности в соответствии с Вильнюсской декларацией G7.

Война •   •  9002 просмотра
"Нейтральная - не значит равнодушная": Зеленский сообщил, что Ирландия подтвердила участие в Саммите мира

На Закарпатье угарным газом отравились мать с двумя детьми

В Перечине, Закарпатская область, мать и двоих детей госпитализировали из-за подозрения на отравление угарным газом, причиной отравления является неисправность газового котла.

Общество •   •  7061 просмотра
На Закарпатье угарным газом отравились мать с двумя детьми