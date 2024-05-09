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Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: суд відклав розгляд апеляції на арешт співробітника УДО

Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: суд відклав розгляд апеляції на арешт співробітника УДО

Київ • УНН

 • 17556 перегляди

Співробітнику Управління державної охорони, підозрюваному у вбивстві 16-річного підлітка на київському фунікулері, відклали розгляд апеляції на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 3 червня через брак матеріалів справи.

Київський апеляційний суд відклав до 3 червня розгляд апеляційної скарги сторони захисту щодо запобіжного заходу співробітнику Управління державної охорони, якого підозрюють у вбивстві 16-річного підлітка Максима Матерухіна у Київському фунікулері. Про це журналісту УНН повідомили в суді.

(Розгляд апеляційної скарги – ред.) відклали на 3 червня. Не надійшли матеріали

- повідомили в суді.

Адвокат родини загиблого повідомив одному з українських телеканалів, що сторона захисту Косова хоче досягнути пом'якшення запобіжного заходу.  

"Адвокат підозрюваного Косова подав апеляційну скаргу стосовно того, що запобіжний захід, який був обраний для нього судом місяць тому, а саме тримання під вартою без альтернативи внесення застави, є незаконним, і хотіли переглянути це", - розповів адвокат.

Доповнення

8 квітня правоохоронцю Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві після того, як він штовхнув підлітка, який впав і помер на станції фунікулера в Києві.

За даними СДЮСШ з футболу "Зміна", загиблим виявився їхній 16-річний вихованець.

У ДБР повідомили, що правоохоронець, який підозрюється у вбивстві підлітка на станції фунікулера у Києві, не визнає своєї провини.

9 квітня Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави.

8 травня повідомлялося, що працівники ДБР завершили досудове розслідування за фактом трагедії на станції фунікулера у Києві. Співробітнику Управління державної охорони, який вбив підлітка у Київському фунікулері, загрожує довічне ув’язнення

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Кримінал та НП
derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaДержавне бюро розслідувань України
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