Ювелирная художественная композиция "Лавра небесная" будет представлена на выставке в Киеве

В Киеве продемонстрируют шедевр ювелирного искусства. Центральное место в экспозиции будет занимать ювелирная художественная композиция "Лавра Небесная" автора Ирины Карповой. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины, передает УНН.

Детали

Сегодня в Музее истории города Киева начнется открытие выставки под названием "Лавра Небесная". Это мероприятие приурочено к главной духовной святыне украинского народа-Киево-Печерской лавре.

Главной целью проекта является привлечение внимания к истории, красоте и значению легендарной Киевской достопримечательности.

Центральное место в экспозиции занимает ювелирная художественная композиция "Лавра Небесная", созданная автором Ириной Карповой. Эта работа, полная философского смысла, является символом победы Украины в духовной сфере и веры в светлое будущее для украинского народа.

Экспозиция также включает икону "преподобные Антоний и Феодосий Печерские" Успенского собора Киево-Печерской лавры, старинные гравюры из Музея Шереметьевых, иконы из коллекции Музея истории города Киева и другие ценные экспонаты.

Киево-Печерская лавра переходит на Новоюлианский календарь