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Ювелірна художня композиція "Лавра Небесна" буде представлена на виставці в Києві

Ювелірна художня композиція "Лавра Небесна" буде представлена на виставці в Києві

Київ • УНН

 • 30875 перегляди

У Музеї історії Києва відкриється виставка під назвою "Лавра Небесна", центральне місце в якій займе ювелірна композиція Ірини Карпової "Лавра Небесна", присвячена історії та значенням Києво-Печерської Лаври.

У Києві продемонструють шедевр ювелірного мистецтва. Центральне місце в експозиції займатиме ювелірна художня композиція "Лавра Небесна" авторки Ірини Карпової. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України, передає УНН.

Деталі

Сьогодні у Музеї історії міста Києва розпочнеться відкриття виставки під назвою "Лавра Небесна". Цей захід приурочений до головної духовної святині українського народу – Києво-Печерської лаври.

Головною метою проєкту є привернення уваги до історії, краси та значення легендарної київської пам’ятки.

Центральне місце в експозиції займає ювелірна художня композиція "Лавра Небесна", створена авторкою Іриною Карповою. Ця робота, сповнена філософського сенсу, є символом перемоги України в духовній сфері та віри у світле майбутнє для українського народу.

Експозиція також включає ікону "Преподобні Антоній та Феодосій Печерські" Успенського собору Києво-Печерської лаври, старовинні гравюри з Музею Шереметьєвих, ікони з колекції Музею історії міста Києва та інші цінні експонати.

Києво-Печерська лавра переходить на Новоюліанський календар12.11.23, 16:22 • 107196 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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