День святого апостола Тимофея и День преподобномученика Анастасия Персянина. Какие церковные праздники отмечают 22 января

22 января в Украине по новому календарю отмечают День святого апостола от 70-ти Тимофея, ученика апостола Павла. В христианской традиции он считается покровителем тех, кто стремится к духовной мудрости и знаниям, пишет УНН.

Святой Тимофей был учеником и близким сотрудником апостола Павла. Родился в Листре (ныне территория Турции) в семье грека и иудейки. Он сопровождал Павла во многих миссиях, проповедуя христианское учение. Впоследствии Тимофея поставили епископом Ефесской Церкви. Его жизнь стала примером преданности Христу, за которую он принял мученическую смерть.

В этот день верующие молятся святому Тимофею, прося его помощи в духовных и жизненных трудностях.

День преподобномученика Анастасия Персянина тоже празднуют 22 января. Как говорится в истории праздника, Анастасий Персянин родился в 6 веке в семье язычников, но после знакомства с христианством принял крещение. Он оставил военную службу, стал монахом и всю свою жизнь посвятил молитве и служению. Во времена преследования христиан по приказу персидского царя его заключили в тюрьму и подвергли жестоким пыткам. Несмотря на пытки, Анастасий остался верным своей вере и погиб мученической смертью.

Церковь чтит его память, призывая верующих брать пример с его мужества и преданности Богу.

День преподобномученика Анастасия Печерского, диакона тоже пришелся на 22 января. Анастасий Печерский был монахом Киево-Печерской лавры в XII веке. Он отличался большим благочестием и любовью к ближнему. Как диакон, он не только выполнял свои обязанности в храме, но и помогал бедным и обездоленным. За свою праведность и жертвенность он умер от рук разбойников, напавших на лавру.

В этот день верующие вспоминают подвиги святого Анастасия, молятся за мир и милосердие в обществе.