День святого апостола Тимофія та День преподобномученика Анастасія Персянина. Які церковні свята відзначають 22 січня

22 січня в Україні за новим календарем відзначають День святого апостола від 70-ти Тимофія, учня апостола Павла. У християнській традиції він вважається покровителем тих, хто прагне духовної мудрості та знань, пише УНН.

Святий Тимофій був учнем і близьким співробітником апостола Павла. Народився в Лістрі (нині територія Туреччини) у родині грека та юдейки. Він супроводжував Павла у багатьох місіях, проповідуючи християнське вчення. Згодом Тимофія поставили єпископом Ефеської Церкви. Його життя стало прикладом відданості Христу, за яку він прийняв мученицьку смерть.

У цей день віруючі моляться до святого Тимофія, просячи його допомоги у духовних та життєвих труднощах.

День преподобномученика Анастасія Персянина теж святкують 22 січня. Як йдеться в історії свята, Анастасій Персянин народився в 6 столітті в родині язичників, але після знайомства з християнством прийняв хрещення. Він залишив військову службу, став ченцем і все своє життя присвятив молитві та служінню. У часи переслідування християн за наказом перського царя його ув'язнили та піддали жорстоким тортурам. Незважаючи на тортури, Анастасій залишився вірним своїй вірі та загинув мученицькою смертю.

Церква вшановує його пам'ять, закликаючи вірян брати приклад із його мужності й відданості Богу.

День преподобномученика Анастасія Печерського, диякона теж припав на 22 січня. Анастасій Печерський був монахом Києво-Печерської лаври у XII столітті. Він відзначався великим благочестям і любов’ю до ближнього. Як диякон, він не тільки виконував свої обов’язки у храмі, а й допомагав бідним і знедоленим. За свою праведність та жертовність він помер від рук розбійників, які напали на лавру.

У цей день віряни згадують подвиги святого Анастасія, моляться за мир і милосердя в суспільстві.