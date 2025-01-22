День святого апостола Тимофія та День преподобномученика Анастасія Персянина. Які церковні свята відзначають 22 січня

ukenru
Ексклюзив
12:39 • 8694 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

09:48 • 83320 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 124480 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 122739 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 141850 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 171646 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 219424 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176157 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151666 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 125380 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 143278 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 143081 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 142878 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 137169 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 120138 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 192517 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 190821 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 322249 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 349378 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 283627 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 54743 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 83279 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 81395 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 143081 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 103700 перегляди
Актуальне
День святого апостола Тимофія та День преподобномученика Анастасія Персянина. Які церковні свята відзначають 22 січня

День святого апостола Тимофія та День преподобномученика Анастасія Персянина. Які церковні свята відзначають 22 січня

Київ • УНН

 • 29278 перегляди

22 січня православні християни відзначають день святого апостола Тимофія, преподобномученика Анастасія Персянина та преподобномученика Анастасія Печерського.

22 січня в Україні за новим календарем відзначають День святого апостола від 70-ти Тимофія, учня апостола Павла. У християнській традиції він вважається покровителем тих, хто прагне духовної мудрості та знань, пише УНН.

Святий Тимофій був учнем і близьким співробітником апостола Павла. Народився в Лістрі (нині територія Туреччини) у родині грека та юдейки. Він супроводжував Павла у багатьох місіях, проповідуючи християнське вчення. Згодом Тимофія поставили єпископом Ефеської Церкви. Його життя стало прикладом відданості Христу, за яку він прийняв мученицьку смерть.

У цей день віруючі моляться до святого Тимофія, просячи його допомоги у духовних та життєвих труднощах.

День преподобномученика Анастасія Персянина теж святкують 22 січня. Як йдеться в історії свята, Анастасій Персянин народився в 6 столітті в родині язичників, але після знайомства з християнством прийняв хрещення. Він залишив військову службу, став ченцем і все своє життя присвятив молитві та служінню. У часи переслідування християн за наказом перського царя його ув'язнили та піддали жорстоким тортурам. Незважаючи на тортури, Анастасій залишився вірним своїй вірі та загинув мученицькою смертю.

Церква вшановує його пам'ять, закликаючи вірян брати приклад із його мужності й відданості Богу.

День преподобномученика Анастасія Печерського, диякона теж припав на 22 січня. Анастасій Печерський був монахом Києво-Печерської лаври у XII столітті. Він відзначався великим благочестям і любов’ю до ближнього. Як диякон, він не тільки виконував свої обов’язки у храмі, а й допомагав бідним і знедоленим. За свою праведність та жертовність він помер від рук розбійників, які напали на лавру.

У цей день віряни згадують подвиги святого Анастасія, моляться за мир і милосердя в суспільстві.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Суспільство
kyievo-pecherska-lavraКиєво-Печерська лавра
turechchynaТуреччина
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами