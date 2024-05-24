PYSANKY.REBORN: на выставке в Киево-Печерской лавре презентовали новую писанку по мотивам росписей Трапезной церкви

В рамках проекта PYSANKY.REBORN, художница Елена Хомякова из Лаврских художественных мастерских, создала уникальную писанку, на которую ее вдохновили мотивы из росписей Трапезной церкви. Об этом сообщает Министерство культуры, пишет УНН.

Детали

В рамках проекта Анастасии Авериной PYSANKY.REBORN художница Елена Хомякова, которая работает в Лаврских художественных мастерских им. И. Ижакевича, создала писанку, вдохновленную росписями Трапезной церкви в Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра".

Ее можно увидеть на выставке писанок, которая продлится на территории Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" до 1 июня, чтобы все желающие имели возможность ознакомиться с уникальными произведениями украинского писанкарства, которые удалось сохранить от вражеских обстрелов в Добропарке Киевской области.

Счастливы, что молодые художники приобщаются к подобным проектам, переосмысливают наше культурное наследие и лелеют древние украинские традиции. Мы всегда открыты к сотрудничеству с художниками, которые вдохновляются Лаврой и стремятся давать новую жизнь и наделять новыми смыслами памятники нашей национальной святыни - прокомментировал гендиректор заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко.

В Министерстве культуры отмечают, что росписи Трапезной церкви святых Антония и Феодосия Печерских представляют собой уникальный арт-объект, созданный в конце XIX века группой выдающихся художников. Среди них был Иван Ижакевич, выдающийся живописец, иконописец и график. Сейчас художественные мастерские, носящие его имя, расположены в историческом здании возле этой же церкви на территории Верхней Лавры.

Идея заключается в том, чтобы открыть для посетителей заповедника уникальность росписей храма и показать их в другой среде. "Вынести" их частичку из храма - рассказала художница Елена Хомякова.

Добавим

Основанный в 2016 году Всеукраинский фестиваль Писанки поддерживает и продвигает украинские народные традиции. Фестиваль способствует развитию народного искусства и исследованию культуры и истории украинского народа.

Напомним

В 2024 году 215 памятников, символизирующих коммунистический тоталитарный режим и российскую имперскую политику, потеряли статус памятников культурного наследия местного значения в Украине.

Древние пещеры Киево-Печерской лавры оцифровала в 3D украинская компания - Минкульт