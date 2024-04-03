Древние пещеры Киево-Печерской лавры оцифровала в 3D украинская компания - Минкульт

С недавних пор пещеры Киево-Печерской Лавры имеют оцифрованную версию. 3D-модель одного из важнейших исторических и религиозных объектов в Украине создали по заказу Минкульта львовская компания Skeiron. О том как выглядит конечный продукт показали в культурном ведомстве, передает УНН.

Детали

Отмечается, что львовская компания Skeiron, которая занималась диджитализацией пещер, также оцифровывает культурное наследие Украины и организует 3D туры по музеям.

За 7 лет существования они оцифровали более 100 исторических зданий в четырех странах и множество музейных коллекций. Но после февраля 2022 года приоритетными для них стали объекты ЮНЕСКО во Львове и Киеве.

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Справочно

Киево-Печерская Лавра - это монастырский комплекс, принадлежащий к важнейшим историческим и религиозным объектам в Украине. Лавра имеет статус мирового наследия ЮНЕСКО и является отражением долгой и важной истории развития Украины и христианства в целом. Наша команда Skeiron оцифровала пещеры Киево-Печерской Лавры, которые были основаны в 1051 году и именно с которых именно история этого монастыря.