PYSANKY.REBORN: на виставці у Києво-Печерській лаврі презентували нову писанку за мотивами розписів Трапезної церкви
Київ • УНН
У рамках проекту PYSANKY.REBORN художниця Олена Хомякова створила унікальну писанку за мотивами розписів Трапезної церкви Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".
У рамках проєкту PYSANKY.REBORN, художниця Олена Хом’якова з Лаврських художніх майстерень, створила унікальну писанку, на яку її надихнули мотиви з розписів Трапезної церкви. Про це повідомляє Міністерство культури, пише УНН.
Деталі
В межах проєкту Анастасії Авериної PYSANKY.REBORN художниця Олена Хом’якова, яка працює в Лаврських художніх майстернях ім. І. Їжакевича, створила писанку, натхненну розписами Трапезної церкви у Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра".
ЇЇ можна побачити на виставці писанок, яка триватиме на території Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" до 1 червня, аби всі охочі мали можливість ознайомитися з унікальними творами українського писанкарства, які вдалося зберегти від ворожих обстрілів у Добропарку на Київщині.
Щасливі, що молоді художники долучаються до подібних проєктів, переосмислюють нашу культурну спадщину та плекають давні українські традиції. Ми завжди відкриті до співпраці з митцями, які надихаються Лаврою та прагнуть давати нове життя й наділяти новими сенсами памʼятки нашої національної святині
В Міністерстві культури зазначають, що розписи Трапезної церкви святих Антонія та Феодосія Печерських представляють собою унікальний арт-об'єкт, створений наприкінці XIX століття групою видатних художників. Серед них був Іван Їжакевич, визначний живописець, іконописець та графік. Наразі художні майстерні, що носять його ім'я, розташовані в історичній будівлі біля цієї ж церкви на території Верхньої Лаври.
Ідея полягає в тому, щоби відкрити для відвідувачів заповідника унікальність розписів храму та показати їх в іншому середовищі. "Винести" їхню частинку з храму
Додамо
Заснований у 2016 році Всеукраїнський фестиваль Писанки підтримує та просуває українські народні традиції. Фестиваль сприяє розвитку народного мистецтва та дослідженню культури та історії українського народу.
Нагадаємо
У 2024 році 215 пам'ятників, що символізували комуністичний тоталітарний режим та російську імперську політику, втратили статус пам'яток культурної спадщини місцевого значення в Україні.
Стародавні печери Києво-Печерської лаври оцифрувала у 3D українська компанія - Мінкульт03.04.24, 22:27 • 101351 перегляд