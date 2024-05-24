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PYSANKY.REBORN: на виставці у Києво-Печерській лаврі презентували нову писанку за мотивами розписів Трапезної церкви

PYSANKY.REBORN: на виставці у Києво-Печерській лаврі презентували нову писанку за мотивами розписів Трапезної церкви

Київ • УНН

 • 18815 перегляди

У рамках проекту PYSANKY.REBORN художниця Олена Хомякова створила унікальну писанку за мотивами розписів Трапезної церкви Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

У рамках проєкту PYSANKY.REBORN, художниця Олена Хом’якова з Лаврських художніх майстерень, створила унікальну писанку, на яку її надихнули мотиви з розписів Трапезної церкви. Про це повідомляє Міністерство культури, пише УНН.

Деталі

В межах проєкту Анастасії Авериної PYSANKY.REBORN художниця Олена Хом’якова, яка працює в Лаврських художніх майстернях ім. І. Їжакевича, створила писанку, натхненну розписами Трапезної церкви у Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра".

ЇЇ можна побачити на виставці писанок, яка триватиме на території Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" до 1 червня, аби всі охочі мали можливість ознайомитися з унікальними творами українського писанкарства, які вдалося зберегти від ворожих обстрілів у Добропарку на Київщині.

Щасливі, що молоді художники долучаються до подібних проєктів, переосмислюють нашу культурну спадщину та плекають давні українські традиції. Ми завжди відкриті до співпраці з митцями, які надихаються Лаврою та прагнуть давати нове життя й наділяти новими сенсами памʼятки нашої національної святині

- прокоментував гендиректор заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко.

В Міністерстві культури зазначають, що розписи Трапезної церкви святих Антонія та Феодосія Печерських представляють собою унікальний арт-об'єкт, створений наприкінці XIX століття групою видатних художників. Серед них був Іван Їжакевич, визначний живописець, іконописець та графік. Наразі художні майстерні, що носять його ім'я, розташовані в історичній будівлі біля цієї ж церкви на території Верхньої Лаври.

Ідея полягає в тому, щоби відкрити для відвідувачів заповідника унікальність розписів храму та показати їх в іншому середовищі. "Винести" їхню частинку з храму

– розповіла мисткиня Олена Хом’якова.

Додамо

Заснований у 2016 році Всеукраїнський фестиваль Писанки підтримує та просуває українські народні традиції. Фестиваль сприяє розвитку народного мистецтва та дослідженню культури та історії українського народу.

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Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Культура
kyievo-pecherska-lavraКиєво-Печерська лавра
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