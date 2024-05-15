Взят под стражу киевлянин, обвиняемый в торговле кокаином в клубах

Киевлянину, которого обвиняют в торговле кокаином в столичных клубах, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в почти 4 млн гривен. Дело пытались закрыть адвокаты мужчины, сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает УНН.

По ходатайству Киевской городской прокуратуры постановлением Печерского районного суда г. Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей 50-летнему киевлянину, обвиняемому в систематическом незаконном сбыте кокаина в ночных клубах и хранении боевых припасов, без предусмотренного законом разрешения (ч. 2 ст. 307 УК Украины, ч. 1 ст. 263 УК Украины). Также судом определен залог в размере почти 3 млн 940 тыс. гривен - говорится в сообщении.

Как сообщается, в августе 2022 года правоохранители задержали киевлянина в центре города сразу после очередного сбыта кокаина. У него обнаружили и изъяли 23 пакетика расфасованных наркотических средств.

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По результатам досудебного расследования обвинительный акт еще в октябре 2022 года был направлен в Печерский районный суд города Киева для рассмотрения по существу. Впрочем, как указали в прокуратуре, в мае 2023 года постановлением судьи Печерского районного суда г. Киева суд закрыл дело в связи с окончанием после сообщения лицу о подозрении сроков досудебного расследования.

Прокуроры добились отмены решения о закрытии дела в суде апелляционной инстанции, поэтому сейчас его рассмотрение в Печерском суде продолжается. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Как отмечается, обвиняемый уже отбывает наказание в соответствии с приговором Бориспольского суда, оставленном в силе судом апелляционной инстанции. Он был приговорен к 5 годам лишения свободы за сбыт кокаина по другому делу.

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