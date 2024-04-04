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На Киевщине задержали четырех наркодельцов, которые торговали кокаином

На Киевщине задержали четырех наркодельцов, которые торговали кокаином

Киев  •  УНН

4 апреля 2024, 15:11  •  3735 просмотра

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В Киевской области задержали четырех наркоторговцев, которые продавали кокаин, каннабис, мефедрон, псилоцибиновые грибы и таблетки МДМА через Telegram, зарабатывая около 300 000 гривен в месяц.

На Киевщине правоохранители разоблачили группу наркоторговцев, которые через Telegram торговали кокаином, каннабисом, мефедроном, а также псилоцибиновыми грибами и таблетками МДМА. Ориентировочно ежемесячно "бизнесмены" зарабатывали около 300 тыс гривен. О спецоперации разоблачения и задержания рассказали в Киевской областной прокуратуре, передает УНН.

"Товар" перевозили и передавали в руки заказчикам двое фигурантов, которые выполняли функции курьеров. Ориентировочно в месяц наркодельцы зарабатывали более 300 тысяч гривен. Правоохранители провели 4 оперативные закупки.

- рассказали детали сделок наркодельцов в прокуратуре.

Детали

По материалам следствия, наркобизнес организовала 27-летняя киевлянка. Она привлекла к своей нелегальной "предпринимательской" деятельности еще трех сообщников. Они закупали, хранили и в дальнейшем продавали кокаин через мессенджер Telegram, в основном клиентам из Киева и Киевской области. Правоохранители отметили, что расчеты за наркотики проводились за наличные.

Во время проведения обысков у подозреваемых кроме кокаина изъяли также пакеты с каннабисом, мефедроном, а также псилоцибиновыми грибами и таблетки МДМА. В дополнение правоохранители изъяли и более полумиллиона гривен наличными.

Изъятые вещества направлены на судебно-химическую экспертизу.

Всем четырем задержанным объявили подозрение по фактам совершения тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

Наркодельцам грозит до 10 лет тюрьмы  с конфискацией имущества.

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Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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