Взято під варту киянина, обвинуваченого у торгівлі кокаїном в клубах
Київ • УНН
Киянина, обвинуваченого у збуті кокаїну в нічних клубах та зберіганні боєприпасів без дозволу, взято під варту з можливістю внесення майже 4 млн грн застави.
Киянину, якого звинувачують у торгівлі кокаїном у столичних клубах, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у майже 4 млн гривень. Справу намагались закрити адвокати чоловіка, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, передає УНН.
За клопотанням Київської міської прокуратури ухвалою Печерського районного суду м. Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 50-річному киянину, обвинуваченому у систематичному незаконному збуті кокаїну у нічних клубах та зберіганні бойових припасів, без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 307 КК України, ч. 1 ст. 263 КК України). Також судом визначено заставу у розмірі майже 3 млн 940 тис. гривень
Як повідомляється, в серпні 2022 року правоохоронці затримали киянина в центрі міста одразу після чергового збуту кокаїну. У нього виявили та вилучили 23 пакетика розфасованих наркотичних засобів.
ВР планує зробити крок до посилення відповідальність за поширення наркотиків під час воєнного стану08.05.24, 20:16 • 20606 переглядiв
За результатами досудового розслідування обвинувальний акт ще у жовтні 2022 року було направлено до Печерського районного суду міста Києва для розгляду по суті. Втім, як вказали у прокуратурі, у травні 2023 року ухвалою судді Печерського районного суду м. Києва суд закрив справу у зв’язку із закінченням після повідомлення особі про підозру строків досудового розслідування.
Прокурори домоглися скасування рішення про закриття справи у суді апеляційної інстанції, тож наразі її розгляд у Печерському суді триває. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.
Як зазначається, обвинувачений вже відбуває покарання відповідно до вироку Бориспільського суду, залишеному в силі судом апеляційної інстанції. Його було засуджено до 5 років позбавлення волі за збут кокаїну в іншій справі.
На Київщині затримали чотирьох наркоділків, які торгували кокаїном04.04.24, 18:11 • 83235 переглядiв