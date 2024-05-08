ВР планує зробити крок до посилення відповідальність за поширення наркотиків під час воєнного стану
Київ • УНН
Верховна Рада планує розглянути законопроект, який пропонує посилити покарання, включаючи штрафи та позбавлення волі, за незаконний обіг наркотиків та виробництво прекурсорів під час воєнного стану.
Верховна Рада планує на одному з найближчих засідань розглянути у першому читанні законопроєкт щодо посилення відповідальності за незаконну діяльність у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів та прекурсорів під час дії воєнного стану. Про це УНН повідомляє з посиланням на порядок денний засідання ВР.
Зокрема, законопроєкт пропонує відносити незаконне виробництво та зберігання прекурсорів, а також порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів до категорії тяжких правопорушень.
За незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів хочуть карати штрафом до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян чи позбавленням волі на строк від семи до десяти років з конфіскацією майна.
За порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів та психотропних речовин законопроєкт передбачає штраф до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян чи позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Окрім того, пропонується запровадити кримінальну відповідальність для працівників правоохоронних органів за бездіяльність щодо обігу наркотичних засобів та психотропних речовин під час дії воєнного стану.
Доповнення
Комітет правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді прийняти за основу проєкт Закону щодо посилення відповідальності за незаконну діяльність у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів та прекурсорів під час дії воєнного стану.