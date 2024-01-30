Раді пропонують посилити відповідальність за незаконне поширення наркотиків і психотропів під час воєнного стану
Київ • УНН
Комітет правоохоронної діяльності рекомендує Раді посилити покарання за незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення прекурсорів, наркотичних засобів і психотропів під час воєнного стану.
Комітет правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект Закону щодо посилення відповідальності за незаконну діяльність у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів та прекурсорів під час дії воєнного стану. Про це УНН повідомляє із посиланням на сайт парламенту.
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Зокрема, законопроєкт пропонує відносити незаконне виробництво та зберігання прекурсорів а також порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів до категорії тяжких правопорушень.
За незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів хочуть карати штрафом до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян чи позбавленням волі на строк від семи до десяти років з конфіскацією майна.
За порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів та психотропних речовин законопроєкт передбачає штраф до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян чи позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Окрім того, пропонується запровадити кримінальну відповідальність для працівників правоохоронних органів за бездіяльність щодо обігу наркотичних засобів та психотропних речовин під час дії воєнного стану.
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Як зазначається у пояснювальній записці до документа, останнім часом в Україні фіксується суттєве збільшення обсягів незаконного синтезу особливо небезпечних психотропних речовин, а саме мефедрону та альфа-PVP.
За попередніми оцінками, обсяг незаконно переміщуваних психотропів через митний кордон України сягає понад 1500 кілограмів на місяць.
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