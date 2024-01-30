Раде предлагают усилить ответственность за незаконное распространение наркотиков и психотропов во время военного положения

Комитет правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять за основу проект Закона об усилении ответственности за незаконную деятельность в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров во время действия военного положения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт парламента.

Детали

В частности, законопроект предлагает относить незаконное производство и хранение прекурсоров, а также нарушение установленных правил оборота наркотических средств к категории тяжких правонарушений.

За незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку прекурсоров хотят наказывать штрафом до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.

За нарушение установленных правил оборота наркотических средств и психотропных веществ законопроект предусматривает штраф до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Кроме того, предлагается ввести уголовную ответственность для работников правоохранительных органов за бездействие по обороту наркотических средств и психотропных веществ во время действия военного положения.

Добавим

Как отмечается в пояснительной записке к документу, в последнее время в Украине фиксируется существенное увеличение объемов незаконного синтеза особо опасных психотропных веществ, а именно мефедрона и альфа-PVP.

По предварительным оценкам, объем незаконно перемещаемых психотропов через таможенную границу Украины достигает более 1500 килограммов в месяц.

На Днепропетровщине разоблачены 17 участников "Белого братства", которые зарабатывали 50 млн грн в год на наркотиках