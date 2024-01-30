Раде предлагают усилить ответственность за незаконное распространение наркотиков и психотропов во время военного положения

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Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
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Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

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Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
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Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог

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Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
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Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

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Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
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Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
29 январь 2024, 12:40  •  140647 просмотра

В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

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Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
29 январь 2024, 10:36  •  155899 просмотра

Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

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Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя
29 январь 2024, 10:09  •  146756 просмотра

Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя

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Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт
29 январь 2024, 08:50  •  142365 просмотра

Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт

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Новости по теме

Раде предлагают усилить ответственность за незаконное распространение наркотиков и психотропов во время военного положения

Комитет правоохранительной деятельности рекомендует Раде ужесточить наказание за незаконное производство, приобретение, хранение, перевозку прекурсоров, наркотических средств и психотропов во время военного положения.

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Раде предлагают усилить ответственность за незаконное распространение наркотиков и психотропов во время военного положения

Волонтеры создали 3D-модель разрушенного россиянами музея Шухевича

Лаборатория мониторинга украинского наследия создала 3D-модель Музея генерала УПА Романа Шухевича, который был разрушен российскими войсками 1 января. Модель показывает состояние здания после нападения и может помочь в будущих реставрационных работах.

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Волонтеры создали 3D-модель разрушенного россиянами музея Шухевича

Взрыв в Харьковской области был слышен в центре города, какой именно ракетой били россияне, пока неизвестно - глава ОВА

В Харьковской области из-за вражеского удара был взрыв, который был слышен в центре Харькова. По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, тип использованной российской ракеты пока неизвестен.

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Взрыв в Харьковской области был слышен в центре города, какой именно ракетой били россияне, пока неизвестно - глава ОВА

Блинкен посетит Израиль в шестой раз с начала войны с ХАМАС

Государственный секретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Израиль с 3 по 5 февраля для проведения ряда встреч с израильскими лидерами, в том числе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

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Украина упростила процесс определения членов семей военнослужащих, которые имеют право на получение денежной помощи.

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В Украине упростили механизм определения семейного круга военных, имеющих право на помощь

Госдума рф рассматривает возможность создания системы, которая будет контролировать активность детей в интернете - росСМИ

Российское правительство рассматривает предложение создать единую систему мониторинга интернет-активности детей. Система будет интегрирована в российские онлайн-сервисы и будет предоставлять родителям данные о том, как дети пользуются интернетом.

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Утром 30 января украинские военные совершили атаку на российскую радиолокационную станцию, расположенную вблизи села Раздольное в оккупированном Россией Крыму.

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ВСУ нанесли удар по российской радиолокационной станции ПВО в оккупированном Крыму

Сравнил депутата с ведьмой: в Коломые уволили секретаря горсовета

Секретарь Коломыйского городского совета в Украине потерял свою должность после того, как унизительно высказался об одной из депутаток. Его увольнение инициировал омбудсмен.

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Сравнил депутата с ведьмой: в Коломые уволили секретаря горсовета

Оккупанты из артиллерии обстреляли поселок на Херсонщине: есть пострадавшая

Российская артиллерия обстреляла село Токаревка в Херсонской области, в результате чего пострадала 47-летняя женщина.

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Оккупанты из артиллерии обстреляли поселок на Херсонщине: есть пострадавшая

Пограничники благодаря дронам обнаружили двух уклонистов на границе с Молдовой

Пограничники в Буковинском регионе Украины с помощью беспилотника обнаружили и задержали двух мужчин, которые пытались нелегально пересечь границу с Молдовой. Мужчины были из Киевской и Днепропетровской областей.

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Пограничники благодаря дронам обнаружили двух уклонистов на границе с Молдовой