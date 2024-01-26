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На Днепропетровщине разоблачены 17 участников "Белого братства", которые зарабатывали 50 млн грн в год на наркотиках

На Днепропетровщине разоблачены 17 участников "Белого братства", которые зарабатывали 50 млн грн в год на наркотиках

Киев  •  УНН

26 январь 2024, 15:15  •  12562 просмотра

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Украинские правоохранители обезвредили наркогруппировку "Белое братство", годовая прибыль которой составляла 50 миллионов гривен (1,8 миллиона долларов). В результате операции было проведено 17 арестов, конфисковано наркотики и оружие, а подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Правоохранители обезвредили наркогруппировку "Белое братство" годовой доход которой составлял 50 млн грн в год. Задержаны и сообщено о подозрении 17 преступникам. Об этом сообщает Нацполиция и Офис Генпрокурора, передает УНН.

Детали

По данным следствия, наркотрафик наладил 44-летний криминальный авторитет из преступной группировки "Белое братство". К своей схеме он привлек еще 16 человек, которые отвечали за изготовление, распределение и сбыт наркотиков на территории Никополя и Покровска Днепропетровской области с оборотом в почти 4 миллиона гривен в месяц.

В ходе следственных действий правоохранители установили, что фигуранты получали почти 10 кг так называемых "мастер-кладов" с запрещенными веществами, из которых расфасовывали и распространяли 3 000 доз амфетамина, 5 000 доз солей A-PVP и 2 000 доз метадона.

По результатам спецоперации в конце концов были задержаны 17 наркодельцов.

Также было проведено более 80 одновременных обысков и изъято почти десять килограммов конопли и более двух килограммов синтетических наркотиков. Кроме того, танковый и ручной пулеметы, четыре гранатомета, шесть пистолетов, три дрона, более 500 патронов различного калибра, мобильные телефоны и компьютерную технику и более двух миллионов гривен в разной валюте.

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Сейчас всем фигурантам избрана мера пресечения - содержание под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним,

Одного из фигурантов "Белого братства" еще в 2019 году приговорили к 5 годам 2 месяцам лишения свободы за незаконное производство, хранение и сбыт опия ацетилированного.  

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Криминал и ЧП
На Дніпропетровщині викрито 17 учасників "Білого братерства", які заробляли 50 млн грн в рік на наркотиках
Dnipropetrovs'k region exposes 17 members of the "White Brotherhood" who earned UAH 50 million a year on drugs
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На Днепропетровщине разоблачены 17 участников "Белого братства", которые зарабатывали 50 млн грн в год на наркотиках

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