Одного з фігурантів “Білого братства” засудили на 5,2 роки

“У суді доведено, що вказана особа у червні та липні 2018 року, перебуваючи за місцем свого проживання у м. Нікополі Дніпропетровської області, діючи умисно, незаконно виготовляла з метою збуту рідину, що містить особливо небезпечний наркотичний засіб − опій ацетильований, а у подальшому, за грошові кошти незаконно збула громадянину Б”, - йдеться у повідомленні прокуратури.



Правопорушника засуджено на 5 років з конфіскацією всього належного йому майна. Водночас на підставі ст. 71 КК України до визначеного покарання суд частково приєднав невідбуте покарання за попереднім вироком, за злочин у сфері обігу наркотичних засобів, і остаточно засудив громадянина К. до 5 років 2 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна.



Як повідомляв УНН, ОЗУ “Біле братство” викрили у місті Нікополь Дніпропетровської області. Правоохоронці провели 52 обшуки. За результатами обшуків та інших розшукових (слідчих) дій затримано четверо осіб, які збували наркотичні засоби мешканцям міста. На початку вересня 2018 року їх було арештовано.



