Один из фигурантов "Белого братства" осудили на 5,2 года

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 14503 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 38485 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 119407 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122349 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124226 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122417 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154436 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117322 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141271 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145180 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Один из фигурантов "Белого братства" осудили на 5,2 года

Один из фигурантов "Белого братства" осудили на 5,2 года

Киев  •  УНН

 • 10655 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Один из фигурантов "Белого братства" приговорен к 5 годам 2 месяцам лишения свободы за незаконное производство, хранение и сбыт опия ацетилированного. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Военной прокуратуры Южного региона Украины.

"В суде доказано, что указанное лицо в июне и июле 2018 года, находясь по месту своего жительства в г. Никополе Днепропетровской области, действуя умышленно, незаконно производила с целью сбыта жидкости, которая содержит наркотическое средство - опий ацетилированный, а в дальнейшем за денежные средства незаконно сбыла гражданину Б", - говорится в сообщении прокуратуры.

Правонарушитель осужден на 5 лет с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. В то же время на основании ст. 71 УК Украины к определенному наказания суд частично присоединил неотбытое наказание по предыдущему приговору, за преступление в сфере оборота наркотических средств, и окончательно приговорил гражданина К. к 5 годам 2 месяцам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Как сообщал УНН, ОПГ "Белое братство" уличили в городе Никополь Днепропетровской области. Правоохранители провели 52 обыска. По результатам обысков и других розыскных (следственных) действий задержаны четыре человека, которые сбывали наркотические средства жителям города. В начале сентября 2018 года они были арестованы.

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