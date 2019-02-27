Один из фигурантов "Белого братства" осудили на 5,2 года

"В суде доказано, что указанное лицо в июне и июле 2018 года, находясь по месту своего жительства в г. Никополе Днепропетровской области, действуя умышленно, незаконно производила с целью сбыта жидкости, которая содержит наркотическое средство - опий ацетилированный, а в дальнейшем за денежные средства незаконно сбыла гражданину Б", - говорится в сообщении прокуратуры.



Правонарушитель осужден на 5 лет с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. В то же время на основании ст. 71 УК Украины к определенному наказания суд частично присоединил неотбытое наказание по предыдущему приговору, за преступление в сфере оборота наркотических средств, и окончательно приговорил гражданина К. к 5 годам 2 месяцам лишения свободы с конфискацией всего имущества.



Как сообщал УНН, ОПГ "Белое братство" уличили в городе Никополь Днепропетровской области. Правоохранители провели 52 обыска. По результатам обысков и других розыскных (следственных) действий задержаны четыре человека, которые сбывали наркотические средства жителям города. В начале сентября 2018 года они были арестованы.



