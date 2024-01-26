На Дніпропетровщині викрито 17 учасників "Білого братерства", які заробляли 50 млн грн в рік на наркотиках

Правоохоронці знешкодили наркоугруповання "Біле братерство" річний прибуток якого складав 50 млн грн в рік. Затримано і повідомлено про підозру 17 злочинцям. Про це повідомляє Нацполіція та Офіс Генпрокурора, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, наркотрафік налагодив 44-річний кримінальний авторитет зі злочинного угрупування "Біле братерство". До своєї схеми він залучив ще 16 людей, які відповідали за виготовлення, розподіл та збут наркотиків на території Нікополя та Покровська Дніпропетровської області з оборотом в майже 4 мільйони гривень на місяць.

В ході слідчих дій правоохоронці встановили, що фігуранти отримували майже 10 кг так званих "майстер-кладів" з забороненими речовинами, з яких розфасовували та розповсюджували 3 000 доз амфетаміну, 5 000 доз солей A-PVP та 2 000 доз метадону.

За результатами спецоперації зрештою було затримано 17 наркоділків.

Також було проведено понад 80 одночасних обшуків та вилучено майже десять кілограмів коноплі та більше двох кілограмів синтетичних наркотиків. Крім того, танковий і ручний кулемети, чотири гранатомети, шість пістолетів, три дрони, понад 500 набоїв різного калібру, мобільні телефони та компʼютерну техніку та більш ніж два мільйона гривень в різній валюті.

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Наразі усім фігурантам обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо

Одного з фігурантів "Білого братства" ще в 2019 році засудили до 5 років 2 місяців позбавлення волі за незаконне виробництво, зберігання та збут опію ацетильованого.