Збували кокаїн, амфетамін та МДМА: у Києві судитимуть наркоділків

У Києві викрито злочинне угрупування, яке масово виготовляло наркотичні речовини. Обвинувальний акт щодо організатора та п’ятьох учасників скеровано до суду. Про це повідомила київська міська прокуратура, передає УНН.

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Згідно з матеріалами слідства, члени наркоугруповання займалися виготовленням, придбанням та збутом особливо небезпечних наркотичних речовин. Реалізація "товару" здійснювалася через телеграм канал на території різних районів Києва.

До числа постійних покупців магазинів входили сотні осіб, яким надсилали речовини через служби таксі.

Під час обшуків у помешканнях зловмисників, місцях схрону "товару" та в автомобілях вилучено обладнання для масового виготовлення синтетичних наркотиків, кокаїн вагою 200 г, значну кількість амфетаміну, PVP, канабісу та прекурсорів, блокноти із записами продажів наркотичних речовин, записи про переміщення коштів тощо.

Приблизна вартість вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин може становити близько 3 млн гривень.

Шістьох учасників, серед яких є організатор наркоугруповання, затримали в порядку ст. 208 КПК України. Нарізі їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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