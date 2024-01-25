Сбывали кокаин, амфетамин и МДМА: в Киеве будут судить наркодельцов

В Киеве разоблачена преступная группировка, которая массово изготавливала наркотические вещества. Обвинительный акт в отношении организатора и пятерых участников направлен в суд. Об этом сообщила киевская городская прокуратура, передает УНН.

Детали

Согласно материалам следствия, члены наркогруппировки занимались изготовлением, приобретением и сбытом особо опасных наркотических веществ. Реализация "товара" осуществлялась через телеграмм канал на территории разных районов Киева.

В число постоянных покупателей магазинов входили сотни человек, которым присылали вещества через службы такси.

Во время обысков в помещениях злоумышленников, местах схрона "товара" и в автомобилях изъято оборудование для массового изготовления синтетических наркотиков, кокаин весом 200 г, значительное количество амфетамина, PVP, каннабиса и прекурсоров, блокноты с записями продаж наркотических веществ, записи о перемещении средств и тому подобное.

Приблизительная стоимость изъятых наркотических средств и психотропных веществ может составлять около 3 млн гривен.

Шестерых участников, среди которых есть организатор наркогруппировки, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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