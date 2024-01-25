Сбывали кокаин, амфетамин и МДМА: в Киеве будут судить наркодельцов
В Киеве разоблачена преступная группировка, которая занималась массовым производством наркотиков, обвинительный акт в отношении организатора и пяти участников которого уже направлен в суд. Группировка продавала опасные наркотики через Telegram-канал, а сотни постоянных клиентов получали их через службы такси.
В Воздушных силах предупреждают о вражеской ракете на Николаевщине
Воздушные силы объявили предупреждение о ракете, направляющейся на север над Николаевской областью.
На оккупированной Херсонщине враг проводит псевдоинтеллектуальные викторины среди молодежи
В Центре также отметили, что участие в викторине было фактически принудительным, ведь каждое "учебное заведение" имело план по определенному количеству студентов, которые должны были посетить эти игры.
Швеция и Великобритания присоединились к Коалиции дронов для Украины
Швеция и Великобритания присоединились к Коалиции беспилотников во главе с Украиной и Латвией для поддержки боевых операций, в частности, стратегического использования беспилотников. Коалиция имеет целью поддержать украинскую армию на тех направлениях, где использование беспилотников является жизненно важным в боевых действиях.
Венгрия не будет блокировать создание фонда военной помощи ЕС для Украины - СМИ
Венгрия больше не выступает против создания ЕС фонда военной помощи Украине в размере 5 миллиардов евро, что свидетельствует об изменении ее предыдущей позиции, согласно сообщению агентства Bloomberg.
Залужный обсудил возможность подготовки украинских военных в Польше с польским начальником Генштаба Кукулой
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный во время телефонного разговора проинформировал своего польского коллегу о ситуации на фронте. Они обсудили взаимные стратегические интересы и потенциальную совместную подготовку военных в Польше.
Словакия не будет чинить препятствий - Фицо о выделении Украине 50 миллиардов евро от ЕС
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо указал, что страна не будет блокировать 50 миллиардов евро финансирования ЕС для Украины в течение следующих четырех лет.
США подтверждают двухпартийную поддержку новоизбранного президента Тайваня во время первого визита после выборов
Американские конгрессмены Эми Бера и Марио Диас-Баларn встретились с новоизбранным президентом Тайваня Лай Цинде, чтобы подтвердить двухпартийную поддержку республики Тайвань, несмотря на претензии Китая на эту территорию. Ожидается, что конгрессмены пробудут на острове три дня.
Международная финансовая поддержка Украины будет сохраняться, хотя и в меньших объемах - НБУ
Ожидается, что в этом году Украина получит около 37 миллиардов долларов США в виде международных кредитов и грантов, что увеличит ее золотовалютные резервы. Эта финансовая поддержка, вместе с внутренними заимствованиями, обеспечит стабильность обменного курса и поможет покрыть фискальные потребности правительства.
НБУ прогнозирует продолжение роста экономики в этом году, но более низкими темпами, чем в прошлом году
Несмотря на войну, реальный ВВП Украины вырастет на 3,6% в 2024 году благодаря высоким бюджетным расходам и ожидаемой международной помощи, согласно данным Национального банка Украины. Однако темпы роста в 2024 году будут ниже прошлогодних из-за снижения урожая и дисбаланса на рынке труда, вызванного войной.