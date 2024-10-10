Общество охраны памятников истории должно освободить один из корпусов Киево-Печерской лавры - решение суда
Киев • УНН
Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил иск Киево-Печерской лавры к УООПИК об освобождении корпуса №19. Здание принадлежит государству и является памятником архитектуры местного значения.
Северный апелляционный хозяйственный суд обязал "Украинское общество охраны памятников истории и культуры" (УООПИК) освободить здание корпуса № 19 Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций, передает УНН.
"9 октября Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу по иску Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" к общественной организации "Украинское общество охраны памятников истории и культуры" (УООПИК), отменив решение Хозяйственного суда от 19 июня 2024 года. Поэтому общественная организация должна освободить здание и устранить препятствия в пользовании корпусом № 19 Киево-Печерской лавры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что корпус № 19 в 1996 году передали обществу в безвозмездное пользование для размещения там фондов Национального музея народной архитектуры и быта Украины. В то же время 21 апреля 2023 года по предложению министерства Кабмин принял постановление № 359, направленное на упорядочение вопроса аренды помещений и имущества Киево-Печерской лавры, которым отменил предыдущее решение о передаче в пользование корпуса № 19.
"Помещение принадлежит государству и находится на балансе Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Здание также является памятником архитектуры местного значения. Сейчас нет никаких правовых оснований УООПИКу находиться и пользоваться корпусом № 19 Киево-Печерской лавры", - добавили в Минкульте.
Напомним
15 октября в Киево-Печерской лавре откроется выставка отреставрированного иконостаса церкви Святого Юра из Дрогобыча. Иконостас XVII века является жемчужиной украинского сакрального искусства и частью объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.